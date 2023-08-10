В ОП фальсифікують справи проти Кличка та інших мерів, щоб відвернути увагу від корупційних скандалів: думка експерта

На Банковій вирішили повернутися до практики обшуків у Віталія Кличка, його оточення та мерів інших великих міст. Таким чином в Офісі президента сподіваються відволікти увагу суспільства від корупційних скандалів за участі депутатів від «Слуги народу» та чиновників, адже останнім часом цих скандалів значно побільшало. Про це заявила політична експертка Світлана Кушнір у своєму блозі на «Цензор.нет».

«В офісі паніка через кількість корупційних скандалів, в які останніми тижнями потрапили народні депутати від „слуг народу“ та чиновники. Не встиг вщухнути один скандал, як розгорається інший. Все це під час війни дуже б’є по рейтингу влади. Тому на Банковій вирішили переключити хейт суспільства з себе на інших. З цього приводу вчора відбулася нарада на Банковій. Силовикам було поставлено задачу добре відпрацювати мерів Києва, Дніпра, Чернігова та інших. Тобто тих, хто дуже муляє око. Незважаючи на те, що вони відбиваються від переслідувань, переслідування вирішено посилити», — пише Світлана Кушнір.

За її словами, Київ «особливо дратує» Офіс президента.

«Кличко спрямовує 5 млрд грн на ЗСУ, поки „слуги“ не вилазять з корупційних скандалів. Офісом поставлена задача кошмарити його та найближче оточення. Завдання: „вивернути навиворіт“, сфальсифікувати справи. Департаменти КМДА, депутатський корпус, комунальні підприємства — обшуки, підозри… зробити все, щоб змістити фокус із зашкварів центральної влади. Підстави силовики мають придумати самі. Головне, акцент повинен бути на картинці», — наголошує експертка.

Такі рішення пов’язані з тим, що через корупційні скандали закриті соцдослідження «фіксують впевнене сповзання рейтингу влади», пише Кушнір

«Не встигли зам’яти хабар депутатки від „слуг“ за „відмазування“ від військової служби, з’явився скандал з відпочинком депутатів від слуг на Мальдівах. Потім в Дубаях. Потім ще один слуга „залетів“ на елітних авто та виїздах за кордон на відпочинок. На днях взяли нардепа-„слугу“ за великий хабар по вирішенню земельних питань», — нагадує вона.

Також Кушнір попереджає, що обшуки та підозри щодо мерів та їхнього оточення готуються й в інших містах.

«Дніпро. Філатов передає медтехніку від європейських партнерів, закуповує дрони, обрізав премії керівництву та дозволяє собі робити відверті заяви. Це викликає неабияке роздратування в Офісі. По місту так само доручено відпрацьовувати. Чернігів. Спроби призначених Банковою чиновників підім’яти під себе місто, де повноцінно працює обрана міська рада, до цих пір не мають успіху. Натомість керівництво місцевої військової адміністрації не вилазить зі скандалів. Тому з Офісу спущена команда знайти хоч щось і по Чернігову, щоб доповнити картинку боротьби з мерами», — зазначає Світлана Кушнір.

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