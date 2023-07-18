Кличко розповів, чому на Оболоні будують міст під час війни: що саме сказав мер

Київський міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю головному редактору видання «Лівий берег» Соні Кошкіній розповів, чому під час війни будує міст на Оболоні.

Зокрема, Кошкіна дорікнула столичному градоначальнику за те, що той не будує для киян укриття через відсутність будівельних стандартів, проте готовий закінчити будівництво нового пішохідного мосту.

«Ми не будуємо укриття, але ми будуємо міст. Я знаю, що до нього особливе ставлення. Це пішохідний міст на Оболоні. Ніхто не говорить про те, що міст у парковій зоні — це погано. Очевидно, що це круто. Але ти розумієш, що коли така ситуація з укриттями, а міст мають завершити, згідно з анонсом, до кінця цього року — це якось дисонансно виглядає?» — запитала журналістка мера.

На що Кличко їй відповів, що цей міст заплановано ще до війни. І буквально за кілька тижнів до її початку всі ці конструкції були перевезені до Дніпра.

«Його залишилося лише зібрати, тобто він сам виготовлений… Хочу також зазначити, що один із найкращих парків у Києві — парк „Наталка“. Це найбільша рекреаційна зона, і люди, які приходять до цього парку, дивуються, наскільки гарний парк, наскільки все привабливо. На сьогоднішній день дуже велике питання психологічної реабілітації людей. Можете уявити, що якщо зібрати весь час повітряних тривог, то рядовий киянин провів більше місяця в укриттях або підвалах, під землею, в бомбосховищах. І ми бачимо дуже великі проблеми щодо психологічного стану багатьох людей. Рекреаційні зони потрібні, і в Києві їх багато», — розповів Віталій Кличко.

132

Читайте нас у Facebook та Instagram