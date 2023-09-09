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Спорт

Красуня Магучих виграла етап «Діамантової ліги» у Брюсселі та отримала орден від Зеленського (відео)

10:02 9 вересня 2023
Ярослава Магучих

21-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих продовжує збирати нагороди на етапах «Діамантової ліги» цього сезону.

Цього разу нашій співвітчизниці не виявилося рівних у столиці Бельгії — Брюсселі. Красуня з Дніпра єдина з усіх учасниць подолала планку на висоті два метри (причому зробила це з першої спроби), і здобула «золото». Другою стала Ангеліна Топіч із Сербії (1,97 м), а третьою — австралійка Елеанор Паттерсон (1,94 м). А ось ще одній українці Ірині Геращенко з результатом 1,91 м не вистачило зовсім трохи, щоб «дострибнути» до п'єдесталу.

Зазначимо, що для Магучих це вже третій тріумф на етапах «Діамантової ліги» цього сезону — раніше було «золото» у Рабаті та Сямені, а також «бронза» у Лозанні та Монако. Наша співвітчизниця, як і інша українка Геращенко, кваліфікувалася до суперфіналу престижних комерційних змагань, який відбудеться 16−17 вересня в Юджині (США).

До речі, днями Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами спортсменів, які вдало виступили на Європейських іграх у польському Кракові. Серед них виявилася й Ярослава Магучих, нагороджена орденом княгині Ольги ІІ ступеня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня Магучих застрибнула за 2 метри та вперше стала чемпіонкою світу.

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