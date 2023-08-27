Красуня Магучих застрибнула за 2 метри та вперше стала чемпіонкою світу (відео)

У столиці Угорщини Будапешті завершився чемпіонат світу з легкої атлетики, де раніше віцечемпіонкою у потрійному стрибку стала українка Марина Бех-Романчук .

В останній день змагань увага українських вболівальників була прикута до сектору для стрибків у висоту, де у фіналі змагалися дві наші співвітчизниці. 21-річна дніпрянка Ярослава Магучих підтвердила свій статус фаворита та єдина з усіх учасниць подолала планку на висоті понад два метри — 2,01 м. Три спроби оновити особистий рекорд та застрибнути на висоту 2,07 м виявилися безуспішними, але від цього емоції від здобуття «золота» та ліцензії на Олімпійські ігри в Парижі не згасли.

«Неймовірні відчуття. Таки здобула золото для своєї країни. Ми ніколи не здаємося та будемо боротися до самого кінця», — поділилася Ярослава першими враженнями після того, як уперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу на відкритих стадіонах.

Додамо, що друге та третє місця посіли австралійки Елеанор Паттерсон та Нікола Оліслагерс з результатом 1,99 м. А ще одна наша співвітчизниця Ірина Геращенко змогла подолати планку на висоті 1,94 м та посіла підсумкове п'яте місце в протоколі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулована Магучих завоювала для України «золото» Європейських ігор.

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