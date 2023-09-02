Нестримна Магучих з найкращим результатом сезону у світі виграла етап «Діамантової ліги» в Китаї

Знаменита українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих, яка стала наприкінці серпня у Будапешті чемпіонкою світу, виборола чергове «золото» у кар'єрі. 21-річна красуня з Дніпра з повторенням найкращого результату сезону у світі виграла етап престижної «Діамантової ліги» у Сямені (Китай).

У підсумковому протоколі Магучих, яка вперше в сезоні взяла висоту 202 см, на цілих 10 сантиметрів випередила Лію Апостоловськи зі Словенії та ексчемпіонку світу Елеанор Паттерсон з Австралії (обидві стрибнули на 192 см).

Ярослава Магучих у Китаї вперше у сезоні подолала планку на висоті 202 сантиметри

Завоювавши четверту в сезоні медаль на етапах «Діамантової ліги» (до цього були «золото» у Рабаті, а також «бронза» у Лозанні та Монако), українка достроково пробилася до суперфіналу комерційних змагань, що відбудеться 16—17 вересня в Юджині (США). Ще раніше туди вийшла ще одна українська стрибунка, чемпіонка етапу «Діамантової ліги» у Хожуві (Польща) Ірина Геращенко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулована Магучих завоювала для України «золото» Європейських ігор.

Фото Twitter Wanda Diamond League

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