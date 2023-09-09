Головне — не забувайте про відпочинок після роботи: кому зі знаків Зодіаку пощастить у вихідні — 9−10 вересня

Субота, 9 вересня, — день Металічного Коня-Ржуна, а також неділя, день Земної Вівці 10 вересня, однаково вдалі як для роботи, так і для відпочинку.



Цими вихідними можна встигнути все, тож планувати потрібно максимально, але й не забувати про те, що режим роботи та відпочинку необхідно чергувати, інакше можна або перевтомитися, або розлінитися, пише сайт «ТСН».

В суботу, 9 вересня, незважаючи на вихідний, можна — і потрібно — ставити перед собою мету, хоч би якою серйозною й амбітною вона була. Щоправда, перш ніж почати рухатися у наміченому напрямку, необхідно вирішити всі розпочаті раніше, але досі незавершені справи та проєкти, інакше вони ускладнюватимуть роботу і досягти багато чого, на жаль, не вдасться. Важливо також не боятися перешкод, які із завидною завзятістю можуть виникати на шляху: вони не такі серйозні, якими здаються, і за рішучих дій зникнуть самі по собі.

Неділя, 10 вересня, — день суцільних лінощів та апатії, які можуть здолати навіть найактивніших і найпрацьовитіших людей. Його бажано провести у спокої та усамітненні, замінивши дії роздумами — як професійного, так і особистого штибу. В першому випадку можна скласти плани, які бажано реалізувати найближчим часом, у другому — проаналізувати стосунки з близькою людиною, особливо якщо останнім часом вони зайшли у глухий кут.

Кому пощастить у цей час?

Телець (21.04 — 21.05)

Тельців, до чого б вони цими днями не взялися, супроводжуватиме удача, особливо якщо вони йтимуть до мети не на самоті, а в компанії. Для когось її утворюють колеги, для когось — друзі або родина: рішення залежатиме від того, завдання якої властивості — професійної чи господарської — вони перед собою поставлять; у будь-якому разі результат порадує представників знака.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки сміливо можуть розраховувати на те, що цими днями їм вдасться втілити в життя свою давню мрію. Представники знака добре знають, що і як треба робити, але досі їм не вистачало сміливості довести процес до фінальної точки. Щоправда, для цього їм краще використати суботу — в неділю навряд чи вдасться досягти поставленої мети. Натомість цього дня можна буде відпочити на всі сто відсотків.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водоліям не завадить невелика частка ризику, що, в разі негативного сценарію розвитку подій, не доведе їх до фінансового краху. Тому найбільше, що їм можна — і потрібно — зробити сьогодні, це купити лотерейний білет: велика ймовірність, що він принесе серйозний виграш. Втім, навіть якщо грошова сума буде невеликою, задоволення від її отримання неможливо буде переоцінити.

Раніше відома астрологиня Анжела Перл розповіла, яким буде вересень для всіх представників зодіакального кола, та назвала найбільш сприятливі для них дні першого осіннього місяця.

Фото Pixabay

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