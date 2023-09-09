Буде вето: нардеп спрогнозував долю законопроєкту про декларації

Нещодавно парламент ухвалив рішення щодо повернення електронного декларування в Україні, але не підтримав важливу поправку стосовно відкриття декларацій, що викликало доволі бурхливу реакцію у суспільстві. Так, на президентському сайті створили петицію, яка у рекордні терміни набрала перші 25 тисяч голосів, що передбачає відповідь на неї очільника держави.

Про подальшу долю документу, який вже підготували на підпис голові Верховної Ради, розповів народний депутат України Ярослав Железняк.

За його інформацією, законопроєкт 9534 Руслан Стефанчук має завізувати після повернення з Японії, де спікер бере участь у саміті G7 + Украіна на рівні голів парламентів.

Це має статися найближчими днями, після чого законопроєкт офіційно попаде в Офіс президента на підпис очільника держави.

«За інформацією з багатьох джерел, президент швидко накладе вето. І запропонує свої правки — щоб декларації були відкриті одразу. Ну, і депутатів публічно посварить, звичайно. Потім парламент десь у 20-х числах вересня підтримає пропозиції до закону і виправить текст по деклараціям. Happy end», — зазначив він та додав: «За голоси взагалі немає сенсу турбуватися, є відчуття, що вже зараз за правку кількість буде десь наближатися до конституційної більшості».

Нагадаємо, що у свій час Верховна Рада прийняла поправки у законодавство про покарання посадових осіб за брехню в деклараціях про доходи. Так, за подачу декларації з неправильними відомостями закон передбачає до двох років позбавлення волі.

Фото Pixabay

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