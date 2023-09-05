Країни G7 точно не схвалять: Рада повернула електронне декларування, але без важливої поправки

У вівторок, 5 вересня, Верховна рада прийняла рішення щодо відновлення електронного декларування в Україні.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.



За його словами, на засіданні і вівторок, 5 вересня, таке рішення підтримали 329 народних депутатів.

Відновлення декларування передбачає подачу декларацій за поточний рік, а також за 2021, 2022 роки. Крім того, повинні бути відновлені спецперевірки.

Окрім цього, військові, які беруть участь в бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів для подання е-декларації після закінчення бойових дії або демобілізації.



Але важливу поправку (№ 371) про відкриття декларацій нардепи не підтримали. «За» було всього 199 депутатів. Завдяки цій поправці, мав бути відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

При цьому чиновники підтримали три інші поправки:

№ 1 — уточнює перелік посадових осіб юридичної особи публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство;

№ 246 — скасовує відповідальність, якщо майно було вказано у декларації, але у неналежному розділі;

№ 277 — скасовує необхідність перевірки майна, якщо воно декларується декілька років і його вже перевірили.

Як відомо, у 2022 році НАЗК заявило, що посадовцям під час дії воєнного стану не обов’язково подавати декларації. Але вони матимуть три місяці для подання. Країни «Великої сімки» (G7) неодноразово звертались до влади України з закликом прийтяти документ.

Ухвалити закон в повному обсязі також вимагав і президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, відомий журналіст-розслідувач Михайло Ткач поділився думками з приводу масштабної корупції в Україні та масовим відпочинком можновладців на кращих курортах за кордоном під час воєнного стану. Він від імені суспільства закликав владу відновити публічне декларування, а також наголосив, що суспільство має контролювати тих, хто отримав владу від суспільства.

8

Читайте нас у Facebook та Instagram