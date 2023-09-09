Огірки будуть плодоносити до кінця місяця: чим підживити рослини на початку вересня

У багатьох дачників-любителів огірки вже відплодоносили, але професіонали стверджують, що при використанні певних речовин насолоджуватися молодими огірками можна буде, як мінімум, до кінця місяця.

Головне завдання полягає в тому, щоб правильно задовольнити потреби культури, стверджує epizod.co.ua, розповідаючи, що зараз необхідно рослині.

Карбамід

На даний момент це добриво стане дуже актуальним і затребуваним. Потрібно взяти півтори маленькі ложки карбаміду на десять літрів води. Склад використовується для обприскування.

Якщо карбаміду під рукою немає, то візьміть будь-який промисловий склад, у якому серед активних компонентів є азот.

Сода та аспірин

Більш несподівана комбінація засобів, але вона теж обіцяє тривале плодоношення овочів, тому метод варто спробувати.

Необхідно взяти приблизно 200 мл теплої води та розчинити в ній дві ложки соди, потім додати 10 пігулок бурштинової кислоти, розтовчених у порошок.

Також можна додати дві таблетки аспірину. Після цього концентрат розводять десятьма літрами води та обприскують огірки по листу.

Нагадаємо, що дачники, які збираются восени висаджувати цибулю, мають правильно обробити посадковий матеріал.

А у листопаді городникам та садоводом радять, готуючи культути до зимівлі, обробити їх залізним купоросом.

Фото Pixabay

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