Обов'язково зробіть це перед посадкою цибулі під зиму і результат вас приголомшить

У осінньої висадки цибулі на дачі є свої плюси та мінуси. Досвідчені городники радять тим, хто вирішив це зробити перед настанням холодів, додатково обробити цибулини.

Автори «Дачника» стверджують, що спосіб обробки цибулі содою перед посадкою підходить як для осені, так і для весни. Замочування цибулі в соді сприяє збільшенню врожаю та перешкоджає стрілкуванню.

Для розчину знадобиться:

1 чайна ложка із гіркою харчової соди;

1 л гарячої води (температура 45−60 С).

Цибулини слід замочувати протягом 30 хвилин. Щоб розчин швидко не охолонув, ємність потрібно утеплити, наприклад, укутати в стару ковдру.

Перед замочуванням цибулини потрібно трохи звільнити від луски, але в жодному разі не очищати повністю. Також при осінній посадці цибулю не можна обрізати, тому що це провокує захворювання.

Соду використовують і для розкислення ґрунту. Зокрема, під час посадки цибулі замість золи або доломітового борошна.

Також восени висаджують озимий часник. Сприятливими термінами вважається період із 25 вересня по 20 жовтня. Робити це слід за 3−4 тижні до заморозків. У південних регіонах часник можна висаджувати і пізніше — у листопаді.

Фото Pixabay

179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram