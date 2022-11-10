Восени українські садівники продовжують готувати свої городи до зими. Особливо актуальним у цей час є захист від хвороб. Telegram-канал «Моя дача. Сад та город» поділився секретом захисту городу за допомогою застосування залізного купоросу.

«Чому саме восени всі завжди говорять про обробку рослин? Та тому, що саме зараз (пізно восени) можна робити високу концентрацію різних препаратів, не боячись нашкодити рослинам. А від високої концентрації вся зараза загине», — йдеться у повідомленні каналу.

Так, залізний купорос чудово застосовувати у другій половині осені. Рослини вже мали скинути листочки або листочки повинні сильно пожовтіти. Рослини вже готові до зими. Сильно запізнюватися з обробкою теж не треба. Коли вдень уже мінус, то толку особливого не буде.

«У складі препарату багато Fe, а також достатньо S. При обробці препарат потрапляє ще у ґрунт, його трохи вбирають рослини. Це теж добре, це свого роду невелике підживлення. Восени цей препарат знищує всі хвороби, прибирає з дерев і кущів мохи та лишаї, очищає кору. Загалом рослинам велика користь. Для квітів і полуниці концентрації використовується менше. Ідеально робити 3% розчин. Для розведення розчину не можна брати металеві ємності, беріть пластикові. Спочатку 300 грн. Fe купоросу треба розвести у теплій воді, а після довести об'єм до 10 л. Якщо цього року рослини хворіли сильніше, ніж звичайно, то можна зробити 4% розчин. Для полунички та квітів потрібен 1% розчин. І просто обприскуйте ретельно рослини», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як утеплювати теплолюбні культури, а також про те, яке підживлення потрібно забезпечити восени всім плодовим деревам, чагарникам та винограду.

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