Ексведучий «Розсміши коміка» Шепелєв зніматиме шоу на руїнах Маріуполя

Ексведучий українського проєкту «Розсміши коміка» Дмитро Шепелєв, який має сина від покійної співачки та актриси Жанни Фріске, зніматиме для пропагандистського калану «росія-1» шоу в Маріуполі, де рашисти вбили тисячі українців.

Як повідомляє «ТСН», розважальне шоу про тварин має назву «У колі друзів», у ньому Шепелєв розповідатиме «про порятунок тварин з-під обстрілів у місті».

Журналісти нагадують, що після початку повномасштабної війни Дмитро Шепелєв підтримав Україну, казав, що йому «соромно» і «дуже боляче», а також просив українців його пробачити.

Втім, це не завадило йому погодитися на зйомки шоу у місті, яке зазнало страшних руйнацій через російські бомбордування.

До речі, в росії йому «пригадували» слова підтримки Україні — перша заступниця голови комітету Держдуми з питань культури Олена Драпеко назвала рішення повернути Шепелєва в ефір «дволиким», адже він критикував «спецоперацію».

Нагадаємо, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало загибель майже 10 000 цивільних осіб з початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Це, насамперед, стосується таких міст, як Маріуполь, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Втім, точно дізнатися кількість загиблих неможливо. Фахівці побоюються, що насправді загинули ще тисячі або десятки тисяч українців.

Фото з мережі

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