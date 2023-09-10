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Ексведучий «Розсміши коміка» Шепелєв зніматиме шоу на руїнах Маріуполя

18:29 10 вересня 2023
Дмитро Шепелєв

Ексведучий українського проєкту «Розсміши коміка» Дмитро Шепелєв, який має сина від покійної співачки та актриси Жанни Фріске, зніматиме для пропагандистського калану «росія-1» шоу в Маріуполі, де рашисти вбили тисячі українців.

Як повідомляє «ТСН», розважальне шоу про тварин має назву «У колі друзів», у ньому Шепелєв розповідатиме «про порятунок тварин з-під обстрілів у місті».

Журналісти нагадують, що після початку повномасштабної війни Дмитро Шепелєв підтримав Україну, казав, що йому «соромно» і «дуже боляче», а також просив українців його пробачити.

Втім, це не завадило йому погодитися на зйомки шоу у місті, яке зазнало страшних руйнацій через російські бомбордування.

До речі, в росії йому «пригадували» слова підтримки Україні — перша заступниця голови комітету Держдуми з питань культури Олена Драпеко назвала рішення повернути Шепелєва в ефір «дволиким», адже він критикував «спецоперацію».

Нагадаємо, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало загибель майже 10 000 цивільних осіб з початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Це, насамперед, стосується таких міст, як Маріуполь, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Втім, точно дізнатися кількість загиблих неможливо. Фахівці побоюються, що насправді загинули ще тисячі або десятки тисяч українців.

Фото з мережі

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