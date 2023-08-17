Кожен день Україна втрачає військових та цивільних. Адже ворог не припиняє обстріли всієї країни. За майже 18 місяців агресивної війни росії проти України Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало загибель майже 10 000 цивільних осіб. У новій опублікованій днями доповіді наводиться цифра 9 444 підтверджених випадків загибелі цивільних осіб. 16 940 осіб були поранені.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини прокоментувало, що підрахунок не може бути повним, оскільки з багатьох регіонів відсутня інформація. Це стосується насамперед таких міст, як Маріуполь, Лисичанськ та Сєвєродонецьк, які були окуповані російськими військами після тривалих обстрілів і запеклих боїв. Фахівці побоюються, що насправді загинули ще тисячі або десятки тисяч українців.

Згідно з підтвердженими даними ООН, переважна більшість з 7 339 осіб загинули в тих частинах країни, які обстрілювала росія і які захищала українська армія. У частинах країни, окупованих російськими військами, загинуло 2 105 осіб.

За даними ООН, від початку серпня їм вдалося підтвердити загибель 48 цивільних людей (зокрема двох дітей) і поранення 210 (серед них — 9 дітей). В Офісі генпрокурора на початку серпня була офіційна інформація про загибель через війну 10 749 цивільних, а кількість поранених складала 15 599.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з волонтеркою Діаною Макаровою: «Ми жахнемось від цифри загиблих воїнів у цій війні, але мусимо встояти».

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