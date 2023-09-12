Стомлюючий день для Тельців, клопіткий для Терезів та вдалий для Близнюків: гороскоп на 12 вересня 2023 року

Вівторок поточного тижня астрологи, які раніше давали поради всім представникам зодіакального кола на цю семиденку, радять присвятити справам, пов`язаним з кар'єрою та фінансами, не відволікаючись на інше. 12 вересня зірки радять людям, які зіткнулися з важким питанням у будь-якій сфері, не битися головою об стіну, а трохи розслабитися та відволіктися — тоді правильне рішення обов`язково знайдеться. Астрологи радять сьогодні уникати конфліктов, оскільки вони матимуть наприємні наслідки у майбутньому.

Овен

День буде повним цікавих подій та важливих справ. Дрібниці та дрібні турботи доведеться викинути з голови — у вас просто часу не буде на те, щоб думати про них. Неприємності та труднощі не виключені, але ви виявите стійкість і впораєтеся з усіма ударами долі, інформує Ukr.Media.

Сприятливий день для спілкування з людьми старшого віку: вони дають добрі поради, багато в чому підтримують вас, не відмовляють у допомозі, якщо вона потрібна. Можливі грошові надходження та подарунки, приємні сюрпризи. Деяким Овнам випаде шанс непогано заробити.

Телець

День може здатися досить стомливим: вам доведеться переробити багато одноманітних дрібних справ, вирішити якісь побутові питання. На деяких Тельців чекають зустрічі з представниками державних організацій. Ймовірні різноманітні перевірки; стежте за тим, щоб ваші справи були впорядковані.

Ви дуже емоційні, приймаєте близько до серця будь-які дрібниці. Це може завадити плідному співробітництву або спричинити розбіжності зі старими знайомими. Намагайтеся не переживати через дрібниці. До багатьох подій цього дня можна і потрібно ставитись з гумором.

Близнюки

На вас чекає вдалий день. Відкриваються нові можливості, справджуються давні бажання, з'являється шанс зробити те, про що ви довго мріяли. Для того, щоб повною мірою використати вплив позитивних тенденцій, потрібні наполегливість та працьовитість; не варто марнувати час даремно, проводити довгі години в порожніх розмовах.

У Близнюків ймовірні нові знайомства, які виявляться не лише приємними, а й дуже корисними. Майте на увазі, що цей день вимагає обережності у всьому, що стосується фінансів, і не укладайте сумнівних угод.

Рак

День складеться непогано, якщо ви не надаватимете занадто великого значення дрібним неприємностям. Багато проблем можна вирішити швидко, але для цього необхідно зберегти спокій. Варто прислухатися до порад друзів: це дозволить уникнути багатьох помилок та необачних вчинків.

Ракам потрібна розбірливість у контактах: вам нелегко правильно судити про людей, часто перше враження про нових знайомих виявляється хибним. Слідкуйте за своїми речами: є небезпека втрат та крадіжок. Бажано правильне харчування: шлунок вразливий.

Лев

Сприятливий плідний день, можна багато чого досягти. Ви винахідливі, наполегливі та вправні; навряд чи хтось чи щось зможе завадити вам досягти бажаного. Буде шанс знайти нових ділових партнерів, завдяки підтримці яких ваші проєкти та задуми стануть масштабнішими, а будь-які зусилля будуть щедро винагороджені.

День підходить Левам для вирішення фінансових питань, а також для складання та оформлення документів. В особистому житті зміни на краще ймовірні у тих, хто не посоромиться відкрито заявити про свої бажання.

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Діва

Сприятливий день для спілкування та нових знайомств. Вам легко справити гарне враження на оточуючих, продемонструвати свої переваги. На думку спадають чудові ідеї, можна негайно приступати до їх реалізації. Охочі допомогти напевно знайдуться.

День підходить для обговорення питань, що стосуються вашої професійної діяльності та розвитку кар'єри. У Дів буде можливість непогано заробити, проте не варто розраховувати на те, що гроші дістануться легко. Друга половина дня сповнена емоцій, приємних хвилювань та турбот.

Терези

День досить складний, особливо для тих, хто хоче негайно досягти професійних успіхів, піднятися кар'єрними сходами, випередити конкурентів. Перемоги даються нелегко, будьте готові докласти зусиль, щоб отримати бажане. Деяким Терезам доведеться сильно змінити свою поведінку, відмовитися від звичок, що склалися, взятися за щось зовсім нове.

Справ буде більше, ніж очікувалося, і може не вистачити часу на запланований відпочинок, зустрічі та спілкування з близькими. Зверніть увагу на стан своїх фінансових справ: не виключено, що ви переоцінили свої можливості, витратили дуже багато, і тепер доведеться заощаджувати.

Скорпіон

Непросто складаються стосунки з оточуючими. Часто доводиться йти на поступки, щоб уникнути сварок. Можливі суперечки через гроші, вірніше, через ваше прагнення одноосібно розпоряджатися не лише власними, а й загальними коштами. У фінансових питаннях потрібна обережність: рішення, які зараз здаються оптимальними, насправді не такі добрі.

Скорпіони мають небезпеку потрапити під поганий вплив, довіритися людині, яка керується виключно власними інтересами. Не варто серйозно сприймати тих, хто надто щедрий на компліменти та привабливі обіцянки.

Стрілець

Ви виявляєте рідкісну цілеспрямованість і домагаєтеся всього, чого прагнете, хоча це забирає чимало сил. Не всіх радують ваші перемоги: недоброзичливці намагатимуться знецінити ваші досягнення, завдати удару по вашій репутації. Однак ви досить обережні і тому майже не робите помилок, так що навряд чи хтось зможе серйозно вам нашкодити.

Стрільцям варто проявляти ініціативу у всьому, і у професійній сфері, і в особистих стосунках. Навіть якщо ви не надто впевнені у своїх силах, дійте — зараз це йде на користь усім. Добре складаються подорожі.

Козоріг

День непростий, але шанси досягти успіху у вас все ж таки є. Для цього потрібно утриматися від поспішних рішень, проаналізувати свої помилки та набутий досвід. Потрібний серйозний підхід до всіх справ, навіть звичних та рутинних — тільки так можна уникнути промахів та неприємностей.

Козороги мають можливість навчитися чогось нового, а незабаром і поділитися своїми знаннями. Не виключені суперечки зі старшими родичами, але серйозної сварки ви не допустите. З коханою людиною теж не завжди вдається порозумітися; тут рятують поступливість і почуття гумору.

Водолій

Вам непросто зосередитися на тому, що потребує уваги. Представники знака схильні мріяти, замість того, щоб діяти, і надто багато міркувати про деталі, замість оцінити ситуацію в цілому і зрозуміти, що потрібно зробити. Багатьом Водоліям буде важко впоратися з емоціями, які постійно виходять з-під контролю.

Можуть виникати серйозні проблеми у спілкуванні, вам не вдається порозумітися з близькими людьми. Декого ви судите надто суворо, а до інших, навпаки, виявляєте нескінченну поблажливість.

Риби

День вимагає активних дій, а вам хотілося б присвятити його відпочинку та приємним роздумам. Навколишні раз у раз кваплять вас, це може дратувати. Намагайтеся уникати сварок: якщо вони виникнуть, відновити добрі стосунки буде важко. Бажано відмовитися від поганих звичок, хоча б на якийсь час віддати перевагу правильному харчуванню і здоровому способу життя.

Непоганий день для подорожей, особливо ділових. Риби не виключають несподіваних зустрічей, контактів з людьми, з якими ви колись були тісно пов'язані діловими інтересами. Можливе відновлення співробітництва. А ось для відновлення перерваних романтичних відносин день не підходить.

Раніше астрологи називали чотири знаки зодіаку, для яких кінець вересня стане успішним періодом у житті.

Фото Pixabay

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