Бех-Романчук терміново повернулася до України та пропустить суперфінал «Діамантової ліги»: що сталося

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка стала в Будапешті віцечемпіонкою світу в потрійному стрибку, змушена терміново повернутися до України та пропустить один із головних стартів сезону — суперфінал «Діамантової ліги» в американському Юджині (16−17 вересня). Про те, що змусило спортсменку кардинально змінити плани, розповіла сама спортсменка.

«Після чемпіонату світу я почувалася абсолютно спустошеною, — цитує Марину Бех-Романчук офіційний сайт ФЛАУ. — На етапі «Діамантової ліги» у Цюриху виходила на доріжку порожньою. Дівчата стрибають, а я нічого не відчуваю. У Брюсселі все вже було набагато краще. Я зраділа: думала, до фіналу в Юджині якраз підійду в оптимальному стані, але все пішло зовсім не за сценарієм.

У мене гостра вірусна інфекція, і замість того, щоб летіти до Орегона, я була змушена негайно повернутися додому. У Брюсселі все було нормально, але вже наступного дня зрозуміла, що почуваюся не дуже добре. За день стало ще гірше. Зрештою, я не могла спати три доби, почала підійматися температура, а головний біль був такий, що вже нічого не допомагало. Мій сімейний лікар в Україні сказав повертатися додому, і що швидше, то краще".

Марина повідомила, що, на жаль, не обійшлося без ускладнень, і про вояж до США не може бути й мови.

«Наразі проходжу огляд, здаю аналізи. Сьогодні дізналася, що є перше ускладнення — гострий отит, — додала 31-річна спортсменка. — Власне, нема чого дивуватися. Організм був виснажений, імунітет на нулі, а сезон видався дуже складним в емоційному плані, тому, мабуть, підхопила якийсь вірус.

Ми зовсім трохи не дотягли до фіналу, і це прикро. Дорогою додому ще сподівалася, що стане легше, мені якось допоможуть, і я, хоч 15 вересня, все ж полечу на змагання. Але лікарі категорично заборонили їхати, оскільки в такому разі точно будуть й інші ускладнення та відновлення після них триватиме вдвічі більше.

Але головне, що маю медаль чемпіонату світу. Це найважливіше. Саме до цього старту ми готувалися більше і на ньому ми презентуємо не так себе, як країну, і зараз, як ніколи, важливо завойовувати ці нагороди не лише для себе, а й для України".

Нагадаємо, що суперфінал «Діамантової ліги» вперше в історії відбудеться за межами Європи, а саме в Юджині, де минулого року атлети змагалися на чемпіонаті світу. Україну у програмі змагань представлять чемпіонка світу Ярослава Магучих, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Андрій Проценко (усі — стрибки у висоту), Ганна Рижикова та Вікторія Ткачук (біг на 400 метрів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи у потрійному стрибку.

Фото (c)Ulf Schiller/athletix.ch

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