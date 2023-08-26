Стрибнула на 15 метрів: чарівна Бех-Романчук стала віцечемпіонкою світу (відео)

Україна виборола першу медаль світової першості з легкої атлетики, що триває у столиці Угорщини Будапешті. Віцечемпіонкою світу у потрійному стрибку стала чарівна Марина Бех-Романчук, яка завоювала у червні «золото» Європейських ігор.

Вже у першій спробі уродженка Хмельницької області показала свій найкращий результат сезону, стрибнувши рівно на 15 метрів (до особистого рекорду Марині не вистачило лише 2 сантиметрів). Стрибок українки довго залишався найкращим у фіналі, поки його в останній спробі не перевершила олімпійська чемпіонка і тепер уже чотириразова чемпіонка світу Юлімар Рохас з Венесуели, котра полетіла на 15 метрів та 8 сантиметрів. Додамо, що Бех-Романчук у підсумковому протоколі лише на 4 сантиметри випередила кубинку Леяніс Перес Ернандес, яка завоювала «бронзу».

Зазначимо, що Марина Бех-Романчук уперше піднялася на п'єдестал пошани світових першостей у потрійному стрибку (на попередньому ЧС українка посіла лише 11-е місце). У 2019-му спортсменка стала віцечемпіонкою світу у стрибках у довжину (на нинішніх змаганнях атлетка в цій дисципліні зробила у трьох спробах три заступи).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи у потрійному стрибку.

Фото НОК України

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