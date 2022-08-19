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Спорт

Українка Бех-Романчук із рекордом сезону здобула «золото» на чемпіонаті Європи

23:15 19 серпня 2022
Марина Бех-Романчук

Українська красуня-легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка зраділа тріумфу свого чоловіка-плавця Михайла Романчука на чемпіонаті Європи, сама здобула «золото» на континентальній першості, що проходить у Мюнхені.

Зупинившись напередодні за крок від п'єдесталу у стрибках у довжину, наша співвітчизниця «відірвалася» у секторі для потрійного стрибка. Вже в першій спробі Бех-Романчук «полетіла» на 14,81 м, що стало найкращим результатом у Європі цього сезону. Але на цьому Марина не зупинилася й у п'ятій спробі перевершила своє ж досягнення, показавши результат 15,02 м, та виборола нагороду найвищої проби.

Додамо, що «срібло» дісталося Крістіні Мякеле з Фінляндії (14,64 м — національний рекорд країни), а «бронза» — Ханні Міненко з Ізраїлю (14,45 м).

Зазначимо, що це вже друга медаль у цьому році для уродженки Хмельницької області в новій для неї дисципліні — раніше на чемпіонаті світу у критих приміщеннях, який приймав Белград, Марина стала срібною призеркою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український стронгмен-чемпіон Олексій Новіков установив неймовірний рекорд на престижному турнірі в США.

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