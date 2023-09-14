У Овнів сварки через ревнощі, у Тельців та Раків — несподівані втрати, а Левам повернуть борги: гороскоп на 14 вересня 2023 року

Астрологи, які раніше давали поради всім знакам зодіаку на поточний тиждень, називають четверг, 14 вересня, найнебезпечнішим днем місячного календаря. Представників зодіакального кола застерігають не лише від сварок та з'ясовування стосунків, а й від проявів звичайної роздратованості. Також сьогодні не варто розраховувати на допомогу інших при вирішення питань у будь-якій сфері.

Овен

Непростий день з погляду особистих відносин: важко порозумітися з коханою людиною, можливі сварки через ревнощі, взаємні підозри, що позбавлені будь-яких підстав. Варто приділити увагу сімейним справам; родичі сьогодні особливо потребуватимуть вашої турботи і допомоги, інформує Ukr.Media.

З точки зору роботи для Овнів день сприятливий. Можна будувати довгострокові плани та шукати людей, які допоможуть вам у їх реалізації: поява однодумців не забариться. Життєвий потенціал високий, нездужання малоймовірні.

Телець

Вам належить зробити нелегкий вибір між власними інтересами та побажаннями близьких людей. Не всі плани можна втілити у життя самостійно; багатьом Тельцям доводиться звертатися по допомогу до людей, які готові допомогти, але зроблять це аж ніяк не безкорисливо.

Можливі несподівані витрати, фінансові втрати. Що б не відбувалося, не журіться. Гарний настрій та оптимізм необхідні для руху вперед. Постарайтеся знайти час для занять, які приводять вас у приємний настрій.

Близнюки

Відповідальний та важливий день. Настав час приймати рішення, від яких багато що залежатиме. Важливо реально оцінити стан справ. Дивіться правді в очі: спокуса сховати непривабливу істину за красивими ілюзіями дуже сильна, але якщо ви піддастеся її, то незабаром пошкодуєте.

У Близнюків можливі гучні сварки, гучні з'ясування стосунків. Все це зовсім не ваша стихія, але вирішити питання мирно і делікатно навряд чи вдасться. На вас чекає день, повний випробувань, але є шанс пройти їх з честю та отримати цінний досвід.

Рак

Імовірні неприємні сюрпризи. Розладжуються відносини з давніми союзниками, доводиться поспішно заводити нові зв'язки, а ймовірність помилок при виборі партнерів дуже велика. Не виключені проблеми з державними інстанціями та контролюючими організаціями.

Слідкуйте за своїми речами: можна втратити щось цінне або стати жертвою пограбування. Ракам бажано утриматися від відвідування ринків, великих торгових центрів та інших місць, де ризик витратити значну суму на непотрібні речі особливо великий.

Лев

Є шанс досягти успіху практично в будь-якій справі. Головне — взятися за неї з непідробним ентузіазмом. Ваші амбіції реалізуються, сміливі ідеї втілюються в життя завдяки своєчасному втручанню впливових людей, яким ви встигли вселити симпатію та повагу.

Деякі Леви отримають гроші з якогось несподіваного джерела, іншим повернуть давно забуті борги. Вдалий день для світських розваг, публічних виступів, відвідування багатолюдних заходів. І спілкування з близькими людьми, і нові знайомства вас радуватимуть.

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Діва

День складається непогано, і поскаржитися ви можете тільки на власний настрій — він бажає кращого. Діви схильні до підозрілості; їм усюди бачаться інтриги та змови, і це не йде на користь ані діловим, ані особистим відносинам.

Намагайтеся зберігати хоча б зовнішній спокій і спостерігайте за розвитком ситуації — це краще, ніж негайно кидатися у бій із ворогами, будь вони реальними чи уявними. Знижено життєвий тонус, вам варто поберегти себе. При цьому зірки радять не відмовлятися від занять спортом та іншої фізичної активності, просто навантаження мають бути помірними.

Терези

Вдасться вирішити непрості завдання і успішно впоратися з проблемами, які іншим виявилися не під силу. У Терезів благополучно проходять ділові переговори, ви опиняєтеся в центрі уваги на конференціях, семінарах та інших подібних заходах. Уміння говорити значно і переконливо допомагає укладати вигідні угоди.

Вдалий день для того, щоб порушити звичайний перебіг життя, внести до нього деяку різноманітність. Влаштуйте свято для близьких, порадуйте кохану людину несподіваним подарунком чи приємним зізнанням — це і вам теж підніме настрій.

Скорпіон

Сприятливий день для примирення після сварки, врегулювання робочих розбіжностей та конфліктів. Вам вдається укладати вигідні угоди, шукати союзників; можна відновити відносини з давніми партнерами. Дещо гірше дається самостійна робота — вона вам швидко набридає, зосередитися вдається лише ненадовго.

У Скорпіонів можливе нове знайомство, яке помітно змінить ваше життя. Майте на увазі, що відносини розвиватимуться зовсім не так, як ви очікуєте, а ваша роль у них так ніколи і не стане провідною.

Стрілець

Для Стрільців настав час вирішувати складні завдання. Досягти успіху у справах не так важко, як здається на перший погляд: завзятість і кмітливість співслужать вам хорошу службу. Успіх чекає на тих, хто планує дальні поїздки або зустрічі з іноземними партнерами.

Немає підстав турбуватися про розвиток романтичних відносин: ви з півслова розумієте кохану людину. Буде шанс зміцнити сімейні зв'язки. Якщо ви останнім часом були не надто уважні до родичів, зараз це можна виправити.

Козоріг

У вас буде можливість навести лад як у професійних справах, так і у своєму житті в цілому, позбавитися всього зайвого, зміцнити потрібні зв'язки, правильно розставити пріоритети. Співпраця, яка починається цього дня, буде плідною. Вона принесе як прибуток, так і цінний досвід.

У сім'ї панує порозуміння, конфлікти та серйозні розбіжності малоймовірні. Закоханим Козорогам варто здійснити подорож у компанії своєї «половинки» або провести незвичайний романтичний вечір — вам корисно змінити обстановку, розвіятися.

Водолій

Сприятливий день для спілкування, ділових переговорів, дружніх зустрічей та романтичних побачень. Сьогодні ви можете говорити оточуючим буквально все, що спадає на думку — вас зрозуміють правильно. У особистому житті можливі зміни на краще, варто лише проявити ініціативу. У самотніх Водоліїв з'являється можливість зав'язати цікаві знайомства.

Якщо ви залишаєтеся вдома — не нудьгуйте. Весела комедія чи книга зі щасливим фіналом піднімуть настрій. Ви маєте всі підстави для оптимізму. З'являються оригінальні ідеї; їх відразу вдасться втілити у життя, а тоді така можливість обов'язково з'явиться.

Риби

День не позбавлений труднощів, але всі вони переборні. Вам доведеться розібратися з власними бажаннями, очікуваннями та страхами. Спочатку може бути непросто, а тоді це заняття захопить вас не менше ніж детективне розслідування. Будьте чесні з собою — це допоможе впоратися з багатьма проблемами, які здавалися нерозв'язними.

Налагоджуються стосунки з людьми, досягти порозуміння з якими ви даремно намагалися упродовж тривалого часу. Багатьом Рибам вдасться покласти край конфліктному та напруженому періоду у відносинах з коханою людиною.

Раніше астрологи назвали чотири знаки зодіаку, для яких жовтень 2023 року стане вдалим періодом.

Фото Pixabay

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