Перший молодик осені-2023: що обов'язково потрібно зробити 15 вересня і чого чекати від цього дня знакам зодіаку

Перший осінній молодик 15 вересня, який обіцяє фінансовий успіх Овнам, Дівам та Стрільцям, пройде у знаку Діви.

Діва любить ясність та порядок у речах, думках та емоціях, що сприятливо для планування справ, стверджує «УНІАН».

Однак молодик не дуже підходить для старту нових проектів, а ось для їхнього планування — краще не буває. Краще утриматися від важливих кроків, адже в період молодика (враховуються також дні до і після) люди стають більш імпульсивними та емоційними.

У такі дні не рекомендується сперечатися та скандалити, думати про погане, брати на себе додаткову роботу, робити генеральне прибирання, розпочинати ремонт, збільшувати фізичні навантаження. Також бажаного результату можуть не дати медичні та косметичні процедури, а також відвідування перукарні та манікюру. Виняток можна робити для екстрених операцій.



Вважається, що врожай, зібраний у молодик, не довго зберігатиметься. Також не рекомендується займатися пересадкою рослин.

А ось планування нових справ, генеральне прибирання в домі та позбавлення від старих речей вітається. Це ж стосується і особистих відносин, з якими час «прощатися». Потрібно і можна прощати образи, відмовлятися від шкідливих звичок, знайомитися з цікавими людьми та влаштовувати розвантажувальні дні, віддаючи перевагу легкій їжі.

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Астрологиня Марина Скаді розповіла «ТСН», яким буде молодик для представників зодіакального кола.

За її словами, він найсприятливішим чином вплине на життя Тельців, Дів та Козерогів. Хоча б одна, але щаслива та надихаюча подія, обов'язково відбудеться у другій половині вересня. Хороша можливість вийти з обмежувальних ситуацій, які раніше заважали вам проявити свою індивідуальність. Представникам цих знаків Зодіаку буде легше змінити ситуацію, щоб підвищити свою незалежність та особисту свободу. Прокидається творчий потенціал, з'являється більш прогресивний погляд на майбутнє, що підвищує конкурентоспроможність Тельців, Дів та Козерогів. Важливо не прогаяти цей ефективний період і зробити якнайбільше для поліпшення свого соціального та матеріального становища. Розумний ризик вітається у другій половині вересня.

Найбільше пощастить Дівам — результати вашої роботи перевершать усі ваші очікування! Зміцнення становища у суспільстві, фінансове та соціальне зростання — все це можливо, якщо «не сидіти склавши руки» і робити щось конкретне. У ваших силах вплинути на перебіг подій, зайняти лідерські позиції, показати навколишнім приклад і мотивувати їх розбудовувати своє життя інакше, використовуючи абсолютно нові форми самовираження.

Скорпіонам та Ракам потрібно сконцентруватися на головній меті та впевнено рухатися у напрямку її реалізації. Кожна дія підтримуватиметься планетарними енергіями, зробивши перший крок, ви потрапите в потрібний потік. Але доведеться постаратися, не варто сподіватися, що все відбудеться просто так, без докладання зусиль. Молодий місяць у Діві допомагає відкрити нові горизонти у своїх бізнес-проектах і шанси на успіх значно збільшуються, якщо виявити оригінальність у їхній реалізації. Навіть якщо інші люди можуть не повністю розуміти ваше бачення майбутнього, ваш ентузіазм та сміливість їх надихнуть.

Рибам складно в період молодика в Діві, ситуації протистояння можуть призвести до грандіозного скандалу. Ви в слабшій позиції найближчими днями, тому якщо не вдасться знайти компроміс, то краще відступити і зайняти позицію вичікування. Не реагуйте на провокації, і тоді ви нічого не втратите. Вам може здатися, що ви б'єтеся головою об стіну, тому що інші люди просто не чують вас у процесі вирішення спільних завдань. Ваше головне завдання у другій половині вересня — не створювати конфліктних ситуацій і тоді не буде сварок та розлучень.

Близнюки та Стрільці зіткнуться з несподіваними перешкодами, якщо надто активно доводитимуть свою правоту і просуватимуть свої інтереси. Можуть виникати конфлікти через спроби маніпулювання та тиску на партнерів, особливо в подружніх та романтичних взаєминах. Якщо ви прагнете співпраці, шукаєте партнерів, будьте готові до того, що сильні та енергійні люди з'являться у вашому оточенні, але саме вони створюватимуть тон, а вам під них доведеться підлаштовуватися.

Овни, Леви, Терези та Водолії зможуть відкрити для себе щось нове та цікаве. Загальний фон періоду молодика сприятливий для представників цих знаків Зодіаку. Вивільняються величезні внутрішні сили, які дозволять покращити життєву ситуацію. З'являється можливість закріпитися на досягнутому результаті і навіть трохи просунутися вгору кар'єрними сходами.

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Фото Pixabay

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