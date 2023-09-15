Алла Пугачова дізналася, коли закінчиться війна: розповів ледь не сам «фанерний маршал» шойгу

Народна артистка Алла Пугачова свого часу не вагаючись покинула росію, коли кремлівський диктатор путін напав на Україну. Тепер, схоже, у неї з'явилась маленька надія невдовзі повернутись на свою батьківщину, з якою її пов'язує так багато спогадів.

Про це пишуть російські Telegram-пабліки.

«Алла Борисівна днями розповіла кільком своїм близьким друзям про те, що сво (війна) має закінчитись не пізніше лютого 2024 року. І про те, що після цього ситуація в росії різко зміниться, а „зірки“, які виїхали з країни, можуть почати повертатися в країну», — говориться в повідомленні.

Про це Примадонні начебто сказали «дуже впливові друзі» у міністерстві оборони країни-агресорки. При цьому джерело посилалося «ледь не на шойгу».

«А друзі в уряді, які були шанувальниками Алли Борисівни ще з часів „Мільйону червоних троянд“ сказали, що наші хлопці перестануть гинути, росія практично точно стане демократичнішою. Більше нічого не знаю, але така інформація тішить. Алла Борисівна спілкувалася з дійсно впливовими людьми, їм варто вірити», — говориться в повідомленні.

Також йдеться про те, що Пугачовій начебто пропонували посаду у владі та «значне місце» у команді диктатора путіна, але вона знову «відмовилася зв'язуватися з цією компанією».

Крім того, автори ТГ-каналу стверджують, що раніше Пугачова анонсувала плани повернутися до росії не пізніше весни наступного року.

Звичайно, повідомлення в Мережі навряд чи вартує великої уваги. І більше довіри викликає міркування військового експерта Олега Жданова про те, що найбільш ймовірною датою закінчення війни можна вважати кінець весни або початок літа 2024 року.

293

Читайте нас у Facebook та Instagram