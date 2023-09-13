«Пугачова їй заздрила»: в рф почали розкручувати міф про те, як Примадонна «розлучила» кіркорова з першою дружиною

Після від'їзду Алли Пугачової до Ізраїлю з чоловіком Максимом Галкіним хейтери постійно намагаються найти на Примадонну хоч який-небудь компромат.

Наразі в Мережі знову почали «розкручувати» інформацію про першу дружину Пилипа Кіркорова, якій Алла Борисівна нібито «заздрила».

«Справа в тому, що співак близько 10 років зустрічався з Марією Шатлановою. Їх пов'язував як цивільний шлюб, так і спільна робота. Дівчина часто з'являлася у кліпах співака та виступала його бек-вокалісткою на сцені», — пише одне з росЗМІ.

Видання стверджує, що Марія була володаркою ефектної зовнішності: відвести око від привабливої кучерявої шатенки у кадрі було неможливо.

Якщо виходити з фото, то дівчина була дійсно гарною.

Філіп з цивільною дружиною

Але і Алла Пугачова багато років тому теж виглядала не так, як згодом.

«Користувачі Мережі знайшли архівне відео тих років із записом вокалу Шатланової і здивувалися тому, як Кіркоров міг проміняти таку красуню на жінку, набагато старшу за себе», — пишуть журналісти.

Сам же майбутній путініст кіркоров розповідав, що Марія сподобалася йому тим, що була дуже схожа на Примадонну. Сама дівчина була не згодна з таким твердженням.

«Я була спокійною і тихою, а Алла — активною та енергійною», — зізнавалася вона в одному з інтерв'ю.

В той же час екскохана Кіркорова вважає, що Примадонна завжди була його кумиром. Проте, як впевнена Марія, співак досяг вершин в кар'єрі не завдяки Аллі Пугачовій, а своїми силами.

Марія Шатланова зараз

Зараз жінці вже за 50 років, її доньці — під 30, а перипетії своєю молодості Марія Шатланова згадує, певно, з легкою посмішкою: час лікує всі образи і нівелює звинувачення.

Проте час, схоже, не має влади над вродою Примадонни, і це визнають навіть на тому-таки росТБ.

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