Дають зброю дозовано: Жданов спрогнозував, коли чекати закінчення війни

Широкомасштабна збройна агресія росії проти України триває вже 567 діб. Зараз у світі є лише дві людини, які більш-менш точно можуть відповісти на запитання про термін закінчення війни. Це — путін і Байден.

Про це заявив в інтерв'ю ТСН військовий аналітик військовий експерт Олег Жданов.

«Для нас, звичайно, важлива відповідь від президента США Джо Байдена», — уточнив він.

На думку Жданова, США, мають свій погляд на хід цієї військової кампанії і мають якийсь сценарій війни, якого й дотримуються.

«Тому вони так дозовано дають нам зброю, щоб не допустити швидкого та повного розгрому російської федерації на полі бою», — пояснив експерт.

Виходячи з такого міркування, Жданов робить висновок, що скоріш за все, США будуть тягнути до старту передвиборчої кампанії Джо Байдена. А це — кінець весни та початок літа 2024 — початок виборчих перегонів у США.

«Ось на цю дату я б орієнтувався, щодо можливого часу закінчення війни», — вважає він.

Також він міркує і про інші сценарії розвитку подій.

Перший — це зміна військово-політичного керівництва росії — усунення путіна та його оточення від влади. Зміна політичного клану може призвести до того, що для відновлення міжнародного статусу росії та зняття санкцій, нове політичне керівництво цієї країни може піти на таку поступку, як повне виведення військ з території України. Це дуже ймовірний варіант.

Ще один варіант, який менш ймовірний, бо він не повністю залежить від ЗСУ — це розгром російських військ на території України.

«З цього сценарію я би взяв більшу половину, а саме вихід на Азовське узбережжя. Чому? Бо вихід туди, фактично повертає нас у ситуацію 23 лютого 2022 року, до початку вторгнення. І вже далі все це може спровокувати у рф низку незворотних процесів, які знову ж таки можуть призвести до виводу російських військ з території України», — вважає експерт.

Нагадаємо, військові аналітики зазначають, що зараз Україна та росія перебувають на третій стадії війни, коли йдеться про виснаження супротивника.

Разом з тим, американський генерал Марк Міллі вважає, що у ЗСУ є місяць- півтора на проведення наступальних дій. Після цього війська не зможуть атакувати ворога через погодні умови.

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