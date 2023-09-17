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Події

Ворог вдарив по Харкову ракетами С-300, є влучання

10:43 17 вересня 2023
Фрагмент ракети С-300

В ніч на 17 вересня російський ворог атакував не лише південь та центр країни, а і вдарив по східним областям. Зокрема, удар було завдано зенітними ракетами С-300 по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, близько 00:30 окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С-300.

Російські ракети влучили у будівлю цивільного підприємства. На місці «прильоту» сталася пожежа.

Синєгубов не повідомив, чи є постраждалі внаслідок обстрілу.

Крім того, в суботу вдень російські загарбники теж вдарили по Харкову. Окупанти влучили у промислову зону у Холодногірському районі міста. Пізніше у поліції повідомили, що для цієї атаки війська рф били по місту ракетами «Іскандер-К».

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