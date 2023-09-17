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Нічна атака на Україну: сили ППО «приземлили» 12 повітряних цілей росіян

9:48 17 вересня 2023
Сили ППО

Під час нічної атаки росії на мирні українські міста і села сили ППО нашої країни «приземлили» 12 повітряних цілей російського ворога.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.

Загалом було зафіксовано 16 засобів повітряного нападу, а саме:

  • 6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Ворог запускав безпілотники з південно-східного та південного напрямків — Приморсько-Ахтарська, Чауда;
  • 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, які були випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

За інформацією Повітряних сил, основним напрямком удару ворога був південь Одеської області. Протиповітряна оборона працювала по маршруту слідування ракет й безпілотників. До відбиття нападу були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні підрозділи;
  • мобільні вогневі групи й інші засоби ураження.

Під час захисту було знищено 12 повітряних цілей, а саме:

  • 6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;
  • 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

«Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства в Одеській області, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації», — пише пресслужба.

Нагадаємо, що минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по пунктах управління, та 12 — по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а ще 5 — по зенітно-ракетним комплексах агресора. Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітно-ракетних комплекси «Бук-М1» та 5 ворожих артилерійських засобів.

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