Росіяни масовано обстріляли Харків ракетами С-300: є поранені (відео)

Ворог, який напередодні завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, вдень у суботу, 16 вересня, випустив ракети з Білгородської області рф, спрямувавши їх на Харків.

Як повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали 5 ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова.

«За попередньою інформацією медиків, поранені 5 цивільних, стан потерпілих — легкий та середній, загрози життю немає. Екстрені служби ліквідовують наслідки влучань», — зазначив він.

Тим часом бєлгородські пабліки викладають у мережу відео із запуском ракет у бік Харкова.

Нагадаємо, що останніми днями рашисти завдавали масованих ударів дронами-камікадзе по Одещині, намагаючись знищити портову інфраструктуру.

Фото з мережі

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