Дівчина з лінії фронту та зірка «Голос.Діти»: подробиці третього епізоду «Голосу країни-13»

Відбувся показ третього епізоду європейського сезону проєкту «Голосу країни-13» (1+1 Україна), який знімається у Варшаві. Тренери проєкту Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та Надя Дорофєєва продовжують збирати свої команди під час «сліпих» прослуховувань. Нагадаємо, у кожній команді повинно бути десять учасників і глядачі вже визнали, чия команда сильніша.

На сцену «Голосу країни» у третьому епізоді вийшов вуличний музикант Роман Панченко, який рік тому розтопив серце лідера гурту Coldplay Кріса Мартіна. Хлопець грав на вулиці в той час, коли до нього підійшов Кріс і запросив виступити на стадіоні з українською піснею.

Роман Панченко

«Рік тому сталася найяскравіша подія мого життя, — розповів Роман. — Я грав на вулиці і до мене підійшов Кріс Мартін з гурту Coldplay. Він познайомився зі мною і запропонував виступити на стадіоні для фанатів гурту. Він хотів, щоб ми заспівали саме українську пісню, тому ми обрали хіт гурту Океан Ельзи „Обійми“. Тоді я зрозумів, що потрібно писати свої власні пісні, музику, творити і відкривати свою душу людям, аби надихати іх».

Під час ефіру Роман заспівав пісню Coldplay A Sky Full Of Stars та потрапив до команді Наді Дорофєєвої.

Вийшла на сцену і відома 20-річна блогерка Олександра Клименко. За освітою дівчина фармацевт, але прославилася у соціальних мережах завдяки своєму співу в аптеці.

Олександра Клименко

«Я працюю в аптеці і можу сказати, що будь-яка робота з людьми це весело, адже до тебе приходять дуже різні люди, — каже Олександра. — Музика для мене — це повітря, адже я співаю скрізь. Один раз я вирішила створити тікток, і коли мої відео зі співом почали отримувати стотисячні перегляди я зрозуміла — ось моє життя. „Голос країни“ для мене — це той найважливіший етап в моєму житті, який я використаю для того, аби побудувати свою кар’єру суперзірки. Я мрію про це постійно».

Вокалістка виконала пісню гурту Pussycat Dolls — Hush Hush, але ніхто з тренерів до дівчини не повернувся.

«Цей виступ став для вас трампліном, — підтримав Олександру Артем Пивоваров. — Обовʼязково повертайтесь на проєкт!«

Спробувала підкорити тренерів і 17-річна Христина Старикова з Мирнограду, Донецької області. Дівчина з дитинства була головною зіркою і виступала на усіх міських заходах. Наразі вона проживає у Києві через близьку лінію фронту, але щодня мріє про повернення додому.

Христина Старикова

«Моє місто дуже маленьке і комфортне, — розказала Христина. — Там живуть дуже добрі люди. В нас багато шахтарів, але я з дитинства обрала музику. Я завжди йшла цим шляхом. Виступала на всіх місцевих святах. Зараз через близьку лінію фронту біля мого міста і активні бойові дії я живу у Києві. Я намагаюся жити своє життя, але це дуже важко. Я кожну хвилину сумую за своєю домівкою. Для мене велика гордість представляти Донеччину на такий великій сцені. Мрію заспівати гімн України на сцені Мирнограду».

Дівчина виконала пісню JVKE Golden hour та потрапила до команді Юлії Саніної.

Заспівала і зірка «Голос.Діти» Вероніка Коваленко. Дівчина потрапила у проєкт у 13-років в команду Дмитра Монатіка, тоді відео майбутньої співачки з виступом на «сліпих» прослуховуваннях набрало близько 20 мільйонів переглядів на YouTube. Дівчину почали впізнавати на вулицях. Окрилена успіхом Вероніка почала вести власний музичний блог і наразі має близько мільйона підписників.

Вероніка Коваленко

«Сьогодні я знову повернулася на „Голос“, аби показати, що я не тільки голос соцмереж, — каже Вероніка. — Після „Голос. Діти-4“ я отримала велику кількість позитивних відгуків. Це дало мені поштовх рухатися саме в напрямку творчості. Я хочу, щоб люди побачили мене і знали, яка я не тільки по відео в соціальних мережах, бо більшість людей впізнає мій голос. Мрію показати, чого я навчилася за ці роки».

Вероніка потрапила до команди Івана Клименка.

Після третього епізоду в команді Дорофєєвої залишилось три місця, Артема Пивоварова та Івана Клименка по чотири, а у Юлії Саніної лише два вільних місця.

«Які в мене учасники!» — в захваті від музикантів своєї команди залишилась Юлія Саніна.

«Команда Юлії Саніної просто на висоті, — прокоментували на сторінці проєкту у соціальній мережі. — Які там всі діаманти!«

«ФАКТИ» писали, що тренерка проєкту та співачка Надя Дорофєєва зізналась, що готова до материнства. .



92

Читайте нас у Facebook та Instagram