«Я готова»: Надя Дорофєєва зробила відверте зізнання

Співачка та тренерка «Голосу країни-13» Надя Дорофєєва, яка нещодавно вийшла заміж, готова стати мамою.

Виконавиця поділилася особистим в етері «Нашого радіо», передає zhenskiy.kyiv.ua.

Надя навіть зізналася, яке ім'я дала б первістку.

На запитання ведучої Валерії Товстолес: як би знаменитість назвала майбутнього сина — Володимир чи Михайло, Дорофєєва сказала, що має свій варіант.

«Якщо чесно, то не так і не так. Це було б ім'я, мені здається, Марк. Ніколи про це не думала, випадково зараз назвала», — пожартувала Надя.

Як відомо, цього літа Надя Дорофєєва вийшла заміж за свого бойфренда, ресторатора Мишу Кацуріна, який має вже сина та дочку. Весілля було у Києві, запросили зіркових друзів.

Нагадаємо, у липні цього року фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко стала мамою вдруге. Новонароджену дівчинку назвали Ліною.

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