«Я готова»: Надя Дорофєєва зробила відверте зізнання
Співачка та тренерка «Голосу країни-13» Надя Дорофєєва, яка нещодавно вийшла заміж, готова стати мамою.
Виконавиця поділилася особистим в етері «Нашого радіо», передає zhenskiy.kyiv.ua.
Надя навіть зізналася, яке ім'я дала б первістку.
На запитання ведучої Валерії Товстолес: як би знаменитість назвала майбутнього сина — Володимир чи Михайло, Дорофєєва сказала, що має свій варіант.
«Якщо чесно, то не так і не так. Це було б ім'я, мені здається, Марк. Ніколи про це не думала, випадково зараз назвала», — пожартувала Надя.
Як відомо, цього літа Надя Дорофєєва вийшла заміж за свого бойфренда, ресторатора Мишу Кацуріна, який має вже сина та дочку. Весілля було у Києві, запросили зіркових друзів.
Нагадаємо, у липні цього року фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко стала мамою вдруге. Новонароджену дівчинку назвали Ліною.309