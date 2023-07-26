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Сцена у Варшаві та спеціальний вагон: стали відомі подробиці зйомок «Голосу країни-13»

17:42 26 липня 2023
Надя Дорофєєва

Стартують зйомки тринадцятого сезону музичного проєкту «Голос країни» («1+1 Україна»), тренера якого розлютив глядач прямо під час концерту. Це буде європейський сезон, а його прем’єра запланована на осінь. Відомо, що новий сезон «Голосу» знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях.

Нагадаємо, тренерами 13-го сезону стали: Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров, Іван Клименко та Юлія Саніна. Знімальний майданчик готують у Варшаві. Зйомки етапу сліпих прослуховувань займуть декілька днів. Потім команда повернеться до України.

Артем Пивоваров

Спеціально для старту зйомок проєкту український художник Олександр Грехов розмальовав вагон потягу, який вирушить до Польщі.

Вагон потягу, який вирушить до Польщі.

— Українське мистецтво та сучасні художники мають бути причетні до створення контенту, — сказав продюсер проєкту Володимир Завадюк. - Цей потяг — наша подяка країні, яка простягнула руку допомоги та завжди й всебічно підтримує на шляху боротьби із російською агресією.

Вагон прикрашають малюнки перелітних птахів, що символізують українців, які були вимушені залишити свої домівки через повномасштабний напад росії на Україну.

«ФАКТИ» писали, що стали відомі подробиці весілля Наді Дорофєєвої.

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