Хвороба кадирова: в ГУР заявили про очікування кривавої боротьби у Чечні

В зв'язку з ймовірною хворобою і, можливо, смертю чеченського ватажка кадирова у Чечні очікується жорстка і кривава боротьба за владу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону 19 вересня.

«Проблема будь-якої заскорузлої і авторитарної влади, що наступника заздалегідь і „світити“ важко, і готувати важко. Які б не були плани, буде жорстока боротьба і за наступництво Кадирова, і за наступництво путіна. І в цій боротьбі будуть брати участь всі: і згори у Москві, і всередині серед оточення Кадирова… Це абсолютно нелегітимний процес, це буде жорстка і точно кривава боротьба. Зрештою таку систему вони для себе будували», — сказав він.

Юсов додав, що, ті сили, які роками справедливо розраховували на право чеченського народу на незалежність і на власну державу, безумовно, отримають новий імпульс і нові інструменти для такої боротьби.

«Зрештою Україна визнає право чеченського народу на власну державу і незалежність Ічкерії, як і те, що вона сьогодні незаконно окупована Московією», — резюмував представник ГУР.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» заступник командира батальйону імені Джохара Дудаєва та командир розвідувально-диверсійної групи «Адам» Муслім Мадієв розповів про використання в Україні досвіду, набутого під час двох воєн рф проти Чечні.

Фото BBC

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