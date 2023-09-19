Кадиров важко хворий: з'явилися нові дані про стан здоров'я «вірного піхотинця» путіна

Чеченські активісти та розвідка України вже кілька днів повідомляють про тяжку хворобу рамзана кадирова. Була навіть інформація, що голова Чечні помер, але вона нічим не підтверджена.

Кремль, як завжди в подібних випадках, вдає, що нічого не знає. У понеділок, 18 вересня, прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про кадиров, заявив журналістам: «Ми не маємо якоїсь інформації з цього приводу. У будь-якому разі адміністрація президента навряд чи може надавати довідки про стан здоров'я. Тому тут нам нема чого сказати».

А ось колишній головний редактор закритої Кремлем радіостанції «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов стверджує, що кадиров зараз у Москві.

«Типова тяжка ниркова недостатність. Тому потрібний частий гемодіаліз. Що, мабуть, і відбувається в ЦКЛ (Центральній клінічній лікарні управління справами президента рф)», — заявив Венедиктов.

Версію про серйозні проблеми з нирками у кадирова раніше висловлював і відомий чеченський опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов, який живе за кордоном. Ще у липні він повідомляв, що голова Чечні перебуває на діалізі, але це не допомагає.

У відповідь кадиров та його двоюрідний брат, депутат держдуми адам делімханов записали відеозвернення.

«Ми живемо, потихеньку живемо, хліб жуємо, якщо що. Цікаве життя. І життя взагалі цікавим буває, коли буває коротким. Тож довго жити ми все одно не хочемо. Коротко, але гідно житимемо» , — коментував кадиров на цьому відео «різні плітки», як він висловився.

Запис цей дав можливість відомому ізраїльському анестезіологу Михайлу Фремдерману уважно розглянути праву кисть кадирова.

«Я подивився ці кадри у повторі та збільшенні — вся права кисть Кадирова сколота, там велика підшкірна гематома. Це означає, що йому регулярно ставлять крапельниці. Зазвичай їх ставлять у кисть, коли інші місця теж сколоті. Це саме сліди від крапельниці, а не уколів (наприклад наркотиків) — від коротких уколів вени так не виглядають. Принаймні можна зробити висновок, що Кадиров знаходиться на дуже серйозній тривалій внутрішньовенній терапії. Це не діагноз, але свідчення того, що Кадиров може бути вкрай нездоровий», — заявив Фремдерман ВВС.

Нагадаємо, раніше колишній радник глави МВС України Вадим Денисенко рекомендував дивитися не на здоров'я «дон-дона», а на фінансові потоки, у яких він виступав якимсь арбітром.

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