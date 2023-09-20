США повернули Ірану 6 млрд доларів в обмін на звільнення п’яти своїх громадян

США та Іран обмінялися в'язнями. Вашингтон повернув додому п'ятьох американських громадян, які кілька років провели в іранських в'язницях. Тегеран звинувачував їх у шпигунстві, але США ці звинувачення відкидали і вважали цих людей заручниками. З американських в'язниць звільнили п'ятьох громадян Ірану, яких було засуджено у Сполучених Штатах за різні злочини, здебільшого за порушення санкцій, запроваджених проти Тегерана. Нагадаємо, що аналогічним чином поводиться і росія, поповнюючи «запас американців» для подальших торгів.

Однак у цій домовленості є ще одна важлива умова — Іран отримав доступ до 6 млрд доларів, які були заморожені на рахунках у Південній Кореї. Ці гроші були отримані від продажу іранської нафти.

У Вашингтоні стверджують, що Тегеран не зможе використовувати їх на свій розсуд. На зазначену суму Ірану буде надано через треті країни гуманітарну підтримку — продукти харчування, медикаменти.

Умови угоди сторони погодили за посередництва влади Катару. Переговори тривали з лютого. Банки Катару вже отримали з Південної Кореї 6 млрд доларів. Лише після того, як переказ було підтверджено, четверо чоловіків і одна жінка сіли в літак у Тегерані, який доправив їх у Доху. Там звільнених заручників зустріли американські чиновники. Усі разом вирушили потім літаком до Вашингтона.

Серед громадян США, яких було звільнено, ЗМІ називають 51-річного бізнесмена Сіамака Намазі (провів в іранській в'язниці майже вісім років), 59-річного бізнесмена Емада Шаргі та 67-річного еколога Морада Тахбаза. Ще двоє вважали за краще не афішувати свої імена.

«Сьогодні п'ятеро невинних американців, які перебували в іранських в'язницях, нарешті повертаються додому», — сказав президент США Джо Байден.

Водночас він оголосив про нові санкції проти колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінежада та іранського Міністерства розвідки. Байден наголосив, що вони брали участь у переслідуванні громадян США.

Раніше повідомлялося, що Захід хоче обміняти Навального на російського кілера, який засуджений до довічного ув'язнення в Німеччині.

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