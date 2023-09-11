Захід хоче обміняти Навального на російського кілера, який засуджений до довічного ув’язнення в Німеччині

У Олексія Навального з'явився шанс вийти на свободу. Про це пише газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на неназваних чиновників низки західних країн. Прізвище відомого російського опозиціонера, який відбуває тривале ув'язнення за сфабрикованими кримінальними справами, фігурує в списку кандидатів на обмін ув'язненими.

Москва домагається повернення на батьківщину Вадима Красикова. Він був засуджений у Німеччині до довічного терміну за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Як розповів WSJ один із високопоставлених співрозмовників, володимир путін особисто зацікавлений у тому, щоб повернути в росію цього кілера. Тому кремль готовий обговорювати кандидатів на обмін.

США давно вже наполягають на негайному звільненні журналіста Евана Гершковича, який перебуває в росії під арештом із березня нинішнього року. Також Вашингтон вимагає звільнити колишнього морського піхотинця Пола Вілана, засудженого в росії 2020 року до 16 років колонії за звинуваченням у шпигунстві. Гершковича також звинувачують за цією статтею.

Наразі, повідомило джерело, путін готовий обговорювати тільки обмін на Красикова. Білий дім, провівши низку консультацій зі своїми союзниками, пропонує домовитися про багатосторонній обмін. У країнах Заходу засуджено кілька росіян, чиє повернення може зацікавити кремль. Тому Вашингтон підготував широкий список політв'язнів, які відбувають покарання в російських колоніях або чекають винесення їм вироку. До нього, як стверджує WSJ, занесено Евана Гершковича, Пола Вілана, Олексія Навального і ще кількох людей.

Водночас на Заході добре розуміють, що будь-які переговори про обмін Красикова будуть «чутливими і непередбачуваними». Адже він скоїв тяжкий злочин.

Убивство Хангошвілі викликало велике обурення в Німеччині, і потенційний обмін кілера може стати «предметом політичного конфлікту уряду ФРН з опозицією».

Нагадаємо, росіянин Вадим Красиков убив Зелімхана Хангошвілі в парку Малий Тіргартен у Берліні 23 серпня 2019 року. До Німеччини він прибув за підробленим паспортом на ім'я Вадима Соколова. Поліції вдалося затримати кілера, і 15 грудня 2021 року його засудили до довічного ув'язнення. Водночас суд дійшов висновку, що Красиков «діяв на замовлення центрального російського уряду і був частиною російського силового апарату». У вироку зазначено, що вбивство мало стати відплатою за роль Хангошвілі у другій чеченській війні.

Раніше «ФАКТИ» публікували точку зору соціолога і дослідника путінізму Ігоря Ейдмана: «Російська верхівка розуміє, що часу в неї мало. Єдина надія — швидкий договорняк із Заходом».

На фото в заголовку Олексій Навальний і Вадим Красиков

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