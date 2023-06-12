Кремль поповнив «запас американців» для подальших торгів: у Москві заарештовано популярного рок-співака родом зі США

Хамовнічеський суд Москви ухвалив рішення про взяття під варту американського громадянина Майкла Тревіса Ліка. Його звинувачують у збуті та зберіганні наркотиків. Повідомляють, що 51-річного Ліка заарештовано до 6 серпня.

Американські та російські ЗМІ повідомляють, що Майкл живе в росії останні приблизно років десять. Колишній десантник захоплюється рок-музикою. Він є вокалістом російської групи «Лови ночь». Крім того, Лік продюсує кілька інших рок-гуртів — Louna, «Слот» і «Тараканы!». Усі вони не користуються широкою популярністю.

Майкл став уже четвертим громадянином США, який за останній час зазнав кримінального переслідування в росії. Добре відома історія баскетболістки Бріттні Грайнер, яку російський суд засудив до дев'яти років колонії, також за наркотики.

З великими труднощами дворазову олімпійську чемпіонку обміняли на росіянина Віктора Бута, який відбував у США покарання за торгівлю зброєю.

Ще двох американців — колишнього морського піхотинця Пола Віллана і журналіста Евана Гершковича — заарештовано за звинуваченням у шпигунстві.

Схоже, звинуватити рок-співака у шпигунській діяльності навіть для московських суддів було занадто. От і вибрали іншу статтю.

Відомо, що 6 червня поліція провела обшук у квартирі Ліка в Москві. Знайшли «ваги, зіп-пакети, ізоляційну стрічку, а також речовини невідомого походження». У відділку Майкл заявив: «Я не розумію, чому я тут. Провину не визнаю, я не вірю, що міг зробити те, в чому мене звинувачують, тому що я не знаю, в чому мене звинувачують».

Також було заарештовано його подругу, росіянку Валерію Гробанюк. Якщо їхню провину буде доведено, обох можуть відправити за ґрати років так на 12.

Як вважають західні ЗМІ, Кремль, обмінявши Грайнер на Бута, вирішив поповнити «запас американців», яких можна надалі пропонувати Білому дому і торгуватися.

Чому вибір припав на Ліка, сказати важко. Можливо, в росії залишилося не так багато американських громадян. А можливо, Майкл потрапив у поле зору кремлівських спецслужб, коли 2014 року дозволив собі в ефірі російського РЕН ТВ заявити про цензуру в росії, відсутність свободи слова і тиск на артистів з боку держави.

Раніше «ФАКТИ» писали, що влада Канади заарештувала російський вантажний літак Ан-124, який зараз стоїть в аеропорту Торонто.

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