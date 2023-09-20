Два пенальті у ворота Трубіна та вимучена «Реалом» перемога на 90+4-й хвилині: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 20 вересня, матчами ще в чотирьох групах завершилася ігрова програма 1-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, де напередодні донецький «Шахтар» за півгодини був битий «Порту».

Ліга чемпіонів. Груповий турнір. 1-й тур

20 вересня (середа)

Група А

«Баварія» (Німеччина) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 4:3 (Сане, 28, Гнабрі, 32, Кейн, 53, з пенальті, Тель, 90+2 — Хойлунд, 49, Каземіро, 88, 90+5).

Ремейк легендарного фіналу 1999 року подарував сім забитих м'ячів. «Баварія» вважалася явним фаворитом, оскільки аж надто різний рівень суперників на даний момент. Але мюнхенці без Томаса Тухеля, який відбував дискваліфікацію за вилучення минулого сезону, пропустили тричі від «червоних дияволів». Щоправда, при цьому забили чотири та здобули перемогу, яка стала для мюнхенців 14-ю домашньою поспіль (і 27-ю у 28 останніх поєдинках на рідній арені) у найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу.

«Галатасарай» (Туреччина) — «Копенгаген» (Данія) — 2:2 (Бое, 86, Тете, 88 — Ельюнуссі, 35, Гонсалвеш, 58). На 73-й хвилині вилучений Єлерт («Копенгаген»).

Група В

«Арсенал» (Англія) — ПСВ (Нідерланди) — 4:0 (Сака, 8, Троссард, 20, Габріел Жезус, 38, Едегор, 70).

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі «Арсенала» та посприяв розгрому свого колишнього клубу — перейшовши з «Уфи» до «Манчестер Сіті» в 2016-му, нашого співвітчизника відразу ж відправили в оренду до ПСВ, де він відіграв один сезон.

«Севілья» (Іспанія) — «Ланс» (Франція) — 1:1 (Окампос, 9 — Фульгіні, 24).

Група С

«Реал» (Іспанія) — «Уніон» (Німеччина) — 1:0 (Беллінгем, 90+4).

Мадридський «Реал» намучився в домашньому поєдинку проти дебютанта Ліги чемпіонів. Володіючи тотальною перевагою (72% володіння м'ячем, 30 ударів у бік воріт суперника, 16 кутових), «вершкові» змогли вирвати перемогу лише на 4-й (!) компенсованій хвилині.

«Брага» (Португалія) — «Наполі» (Італія) — 1:2 (Брума, 84 — Ді Лоренцо, 45+1, Ньякате, 88, у свої ворота).

Група D

«Реал Сосьєдад» (Іспанія) — «Інтер» (Італія) — 1:1 (Мендес, 4 — Лаутаро Мартінес, 87).

«Бенфіка» (Португалія) — «Зальцбург» (Австрія) — 0:2 (Шимич, 15, з пенальті, Глух, 51). На 3-й хвилині Конаті («Зальцбург») не реалізував пенальті, на 13-й хвилині видалено Антоніу Сілву («Бенфіка»).

Для «Бенфіки», у стартовому складі якої вийшов український голкіпер Анатолій Трубін, жах почався з перших хвилин. Спочатку наш співвітчизник «привіз» пенальті у свої ворота, вдаривши у спробі вибити м'яча суперника в голову, але гравець «Зальцбурга» Конате вибачив «орлів», пробивши з «точки» вище воріт. Утім, невдовзі Антоніу Сілва вибив рукою м'яча з воріт та залишив господарів у меншості, а Шимич реалізував другий пенальті у матчі. Варто сказати, що навіть граючи в меншості, лісабонці володіли перевагою, створювали моменти, але жахливий провал в обороні невдовзі після перерви призвів до другого пропущеного м'яча у ворота Трубіна, і в підсумку господарі стартували в груповому турнірі з болючої поразки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Лаціо» голом на 90+5-й хвилині врятував нічию в матчі Ліги чемпіонів проти «Атлетико».

Фото uefa.com

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