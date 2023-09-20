Побиття від «Барселони» з 100-м м'ячем Левандовські та рятівний гол воротаря на 90+5-й хвилині: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 19 вересня, поєдинками у чотирьох групах стартувала основна стадія Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Манчестер Сіті». Перша з 2002 року ЛЧ без Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду та Каріма Бензема.

Ліга чемпіонів. 1-й тур

Група Н

«Шахтар» (Україна) — «Порту» (Португалія) — 1:3 (Келсі, 13 — Галено, 8, 13, Таремі, 29).

«Барселона» (Іспанія) — «Антверпен» (Бельгія) — 5:0 (Жоау Феліш, 11, 56, Левандовські, 19, Батай, 22, у свої ворота, Гаві, 54).

Свого часу наставники команд Хаві та Марк ван Боммель були одноклубниками у «Барселоні» та у складі каталонців у 2006 році виграли Лігу чемпіонів. Тепер на «Камп Ноу» зійшлися їхні підопічні.

Сили виявилися надто нерівними: три голи «Барси» за пів тайму і «добивання» чемпіона Бельгії після перерви — зайве тому підтвердження. При цьому м'яч Левандовські став для поляка ювілейним, 100-м, у єврокубках, а сам форвард у 35 років і 29 днів відтепер найстарший автор голу «Барселони» у Лізі чемпіонів. До речі, позначка 100 точних ударів у єврокубках підкорилася раніше лише двом — Кріштіану Роналду (145 м'ячів) та Ліонелю Мессі (132).

Група Е

«Лаціо» (Італія) — «Атлетико» (Іспанія) — 1:1 (Барріос, 29).

Римляни врятувалися від домашньої поразки завдяки голу воротаря Провела у компенсований арбітром час.

«Фейєноорд» (Нідерланди) — «Селтик» (Шотландія) — 2:0 (Стенгс, 45+2, Джаханбахш, 76). На 64-й хвилині вилучено Лагербільке, а на 68-й — Хольма (обидва — «Селтик»), на 65-й — Пайшан («Фейєноорд») не реалізував пенальті.

Група F

«ПСЖ» (Франція) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 2:0 (Мбаппе, 49, з пенальті, Хакімі, 58).

«Мілан» (Італія) — «Ньюкасл» (Англія) — 0:0.

«Мілан» вийшов на матч з представниками Туманного Альбіону після ганебної поразки в дербі з «Інтером» — 1:5. Але реабілітуватися перед уболівальниками підопічним Стефано Піолі не вдалося, хоча «червоно-чорні» завдали по воротах «Ньюкасла» цілих 25 (!) ударів.

До речі, англійський клуб повернувся до Ліги чемпіонів через 20 років. За іронією долі, у своєму останньому виїзному поєдинку «сороки» 2003-го теж зіграли внічию на «Сан-Сіро» — лише з «Інтером» (2:2).

На жаль, принаймні троє вболівальників англійського клубу запам'ятають візит до Мілана надовго. Увечері напередодні гри 58-річний Едді Маккей, його син та друг, одягнувши футболки «Ньюкасла», вийшли на вулицю прогулятися. Там на них напала банда з восьми людей із мачете. Бідолаг побили, Маккея тричі «підрізали», а його сина вдарили палицею по голові. Потім зловмисники зрізали з них футболки «Ньюкасла» та втекли.

Група G

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Црвена Звезда» (Сербія) — 3:1 (Альварес, 47, 60, Родрі, 73 — Букарі, 45+2).

Чинний володар трофея «Манчестер Сіті» шокував своїх уболівальників, коли після своїх 22 невдалих «пострілів» наприкінці першого тайму дозволив сербам забити після першого ж удару по воротах Едерсона.

Втім, команда Хосепа Гвардіоли цього разу відбулася легким переляком, відвантаживши після перерви у ворота «Црвени Звезди» три м'ячі.

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 1:3 (Еліа, 33 — Сімакан, 3, Шлягер, 74, Шешко, 90+2).

Вже на 3-й хвилині зустрічі в Берні французький захисник гостей Сімакан забив поки що найшвидший гол Ліги чемпіонів, що стартувала, започаткувавши підсумковий успіх німців. До речі, до приїзду «Лейпцига» ніхто не міг обіграти «Янг Бойз» на полі зі штучним газоном на стадіоні «Ванкдорф» понад рік — із серпня 2022-го.

У середу, 20 вересня, у Лізі чемпіонів зіграють: група А — «Баварія» — «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай» — «Копенгаген»; група В — «Арсенал» — ПСВ «Ейндховен», «Севілья» — «Ланс»; група С — «Реал» — «Уніон», «Брага» — «Наполі»; група D — «Реал Сосьєдад» — «Інтер», «Бенфіка» — «Зальцбург».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги конференцій «Зоря» — «Гент».

Фото ФК «Барселона»

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