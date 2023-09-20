«Шахтар» на старті Ліги чемпіонів за пів години розбитий «Порту»: відеоогляд матчу

У вівторок, 19 вересня, донецький «Шахтар», який обіграв в УПЛ «Оболонь», матчем на арені «Фольськпаркштадіон» у Гамбурзі проти віцечемпіона Португалії «Порту» стартував у груповому турнірі Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Манчестер Сіті».

Ліга чемпіонів. Група Н. 1-й тур

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Порту» (Португалія) — 1:3

«Шахтар»: Різник, Міроші, Ракицький, Лемкін (Азаров, 65), Конопля (Гочолейшвілі, 76), Степаненко (Бондаренко, 65), Назарина, Сікан (Егіналду, 81), Зубков, Судаков, Келсі (Кащук, 65)

Голи: Келсі (13) — Галено (8, 15), Таремі (29).

У своєму дебютному поєдинку в ЛЧ голландський наставник «Шахтаря» Патрік ван Леувен дещо здивував стартовим складом. Зокрема, в «основі» на лівому фланзі оборони з'явився танзанієць Міроші. Саме він на 8-й хвилині не встежив за бразильцем Галено, і той вдало зіграв на добиванні після того, як Різник парирував удар іншого гравця «Порту» — 0:1.

На радість уболівальників «Шахтаря», вже через п'ять хвилин рахунок на табло знову став рівним, коли Келсі влучним ударом головою завершив відмінний контрвипад донеччан — 1:1.

Перевести б дух. Але невпевнена гра Міроші і одразу ж дуже груба помилка в обороні Сікана, який подарував м'яч супернику, призвела до другого голу Галена — 1:2. А незабаром Різника, який зовсім недавно втратив брата на війні, «розстріляли» ще раз. Таремі після прострілу з флангу завдавав удару без перешкод — 1:3.

Усі боязкі намагання гравців чемпіона України в час, що залишився, виправити ситуацію ні до чого не привели. І з п'ятої спроби гірникам не вдалося обіграти «Порту» у Лізі чемпіонів (дві нічиї, три поразки). Тим паче, що нинішній віцечемпіон Португалії просто сильніший за чемпіона України.

У паралельному поєдинку в квартеті Н іспанська «Барселона» на рідному «Камп Ноу» розгромила бельгійський «Антверпен» — 5:0 (Жоау Феліш, 11, 56, Левандовські, 19, Батай, 22, у свої ворота, Гаві, 54).

У 2-му турі в групі 4 жовтня зіграють: «Антверпен» — «Шахтар» та «Порту» — «Барселона».

Додамо, що матч резервістів «Шахтаря та «Порту» в Юнацькій лізі УЄФА завершився розгромною поразкою української команди — 1:4 (Пушкарьов, 90+3 — Мора Карвальо, 7, 32, Мейрелеш, 38, з пенальті, Джало, 54). В іншому поєдинку у групі «Барселона» (U19) здолала вдома «Антверпен» (U19) — 2:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» продав голкіпера Анатолія Трубіна в «проклятий» клуб.

Фото ФК «Шахтар»

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