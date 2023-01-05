Дворазова олімпійська чемпіонка померла від раку (фото, відео)

У віці 72 років після боротьби з тяжкою формою раку померла легендарна німецька гірськолижниця Розі Міттермайєр, повідомляє «Більд».

«Ми всією сім'єю повідомляємо сумну новину про те, що наша кохана дружина, мама та бабуся мирно померла 4 січня 2023 року після тяжкої хвороби в оточенні сім'ї», — йдеться у заяві рідних покійної.

На зимових Олімпійських іграх 1976 року в Інсбруку спортсменка виграла дві золоті медалі у швидкісному спуску та слаломі, а також срібну нагороду в гігантському слаломі. На піку своєї кар'єри триразова чемпіонка світу на прізвисько Золота Розі завершила виступи у 25 років.

Розі Міттермайєр з трьома медалями Олімпійських ігор 1976 року в Інсбруку

Після відходу зі спорту Міттермайєр десятиліттями займалася громадською діяльністю і, серед іншого, створила благодійний фонд допомоги дітям, які страждають на ревматизм. Успішна спортсменка разом із чоловіком (учасником трьох Олімпіад, гірськолижником Крістіаном Нойройтером) створила компанію, пробувала сили як естрадна співачка, коментувала змагання на телебаченні, писала книги та була членом Національного олімпійського комітету.

До речі, обидві сестри Розі — старша Хайді та молодша Еві — також були гірськолижницями і брали участь в Олімпійських іграх, хоч і без особливого успіху. А ось син Розі — Фелікс Нойройтер був чемпіоном світу з гірськолижного спорту та багаторазовим переможцем етапів Кубка світу. До речі, невістка Розі Міттермайєр — знаменита німецька лижниця та біатлоністка, віцечемпіонка Олімпійських ігор та дворазова чемпіонка світу Міріам Гесснер.

З сином та чоловіком

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер найкращий футболіст XX століття бразилець Пеле.

Фото DPA, bild. de, stuttgarter-nachrichten.de

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