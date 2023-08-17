«Тату, я не можу розбудити маму»: маленька донька знайшла мертвою віцечемпіонку світу та Європи

Віцечемпіонка світу та Європи з плавання, учасниця Олімпійських ігор-2000 у складі збірної Великобританії Хелен Смарт (у дівоцтві — Дон-Дункан) померла уві сні в 42 роки. Її бездиханне тіло виявила 4-річна донька спортсменки, повідомляє The Sun. Нагадаємо, раніше у 46 років раптово помер український чемпіон світу.

«Хайді прокинулася вночі і спробувала лягти поруч із мамою в ліжко, — цитує видання скорботну матір спортсменки Лінду. — Коли Хелен не відреагувала, малеча звернулася до тата: „Мама не прокидається“. „Вона, мабуть, дуже втомилася. Хайді, йди в ліжко“. Але коли зять запалив у кімнаті світло, він побачив мертву Хелен».

Мати спортсменки додала, що напередодні ввечері Хелен разом із чоловіком Крейгом і дітьми Хайді та Стенлі каталася у сутінках на байдарках. Ніщо не віщувало біди.

Додамо, що окрім медалей першостей світу та Європи, Хелен Смарт чотири рази брала «золото» чемпіонату Великобританії у плаванні на спині на 200 метрів, а також «бронзу» Ігор Співдружності в Куала-Лумпурі. Після завершення кар'єри мати двох дітей працювала директором школи в Уігані.

Після завершення спортивної кар'єри Хелен Смарт працювала директором школи

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова олімпійська чемпіонка померла від раку.

Фото The Sun

688

Читайте нас у Facebook та Instagram