«Людей х*рачать бомбами просто так»: російський хокеїст НХЛ відмовився їхати на батьківщину і назвав прізвисько путіна (відео)

Бронзовий призер чемпіонату світу з хокею у складі збірної росії Микита Задоров, який виступає за клуб НХЛ «Калгарі Флеймз», відмовився повертатися на батьківщину, зокрема через ризик бути мобілізованим на війну в Україні.

Вихованець головного армійського клубу країни-агресора цска заявив, що не може перебувати в рф, коли мирні українські міста бомблять війська путіна.

«Чому після початку війни не їжджу в росію? Огидно, — заявив 28-річний Микита Задоров в інтерв'ю YouTube-каналу „вДудь“. — Я піду на Патріарших прудах в ресторани жерти, коли людей х*рачать бомбами за тисячу кілометрів від мене просто так? Якось совість не дозволяє трохи. Але це, звичайно, не єдина причина, чому я не поїхав. Може початися мобілізація, і я просто можу не вилетіти з країни. Навіщо мені ці ризики? Я в Америці взагалі-то в хокей граю. Я припускаю, що можу більше ніколи не повернутися до росії. Хоча я хочу повернутися».

«Найстрашніший злочин сьогодні в росії — говорити правду», — пишуть у коментарях.

Також Задоров розповів, які нечувані суми витрачає пропагандистська машина, щоб прославити на весь світ російський хокей, і назвав «хокейне» прізвисько путіна.

«У збірну росії вливається дуже багато грошей, — зізнався гравець. — Там взагалі ні на чому не заощаджують. Ні на їжі, ні на проживання, ні на перельотах. Будь-яка примха, для тебе, для сім'ї. По два номери кожній родині у готелі віддавали. І за перемоги у нас платили в збірній, чого нема в інших країнах. Хлопці, коли виграли чемпіонат світу після невдачі на Олімпіаді в Сочі, отримали божевільні призові. Вони поїхали до Мінська, і там треба було реабілітуватись перед Михайлом Івановичем. Перед ким? Перед путіним. Це з „Діамантової руки“. Його так називають у вузьких хокейних колах. Так ось. Вони виграли чемпіонат світу. Сашко Овечкін попросив „Мерседеси“. Їм дали по „Мерседесу“ та ще по 400 тисяч доларів. При цьому сказали, що кожен має лише два дні, щоб зняти гроші з карти. І всі поїхали до якогось лівого кремлівського банку і зняли готівку. 400 „кусків“ за перемогу над якимось 18-м складом Канади! Кожен! Доларів! Коли канадцям це розповідаєш, вони кажуть: „А нам айпадом дали“. Це не нормально».

Додамо, що Микита Задоров виступає за океаном з 2012 року. У росії хокеїст визнаний іноземним агентом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що хокеїста з росії ліквідовано на українській землі.

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