Ракетна атака по Україні: росіяни запустили крилаті ракети з 10 літаків, ППО знищила 20 цілей

Вранці 21 вересня росія знов атакувала Україну. Ворог випустив декілька груп ракет з різних напрямків.

Повітряна тривога охопила всю територію України. Схоже, що росіяни повернулися до атак по інфраструктурних об'єктах.

Попередньо приблизно з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей, повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Основний удар припав на Київ. Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах столиці.

У Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.

У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Тут наразі 7 постраждалих. Трьох, серед яких 9-ти річна дівчинка, госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці, повідомив мер Кличко.

Це люди з будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки.

В цьому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Зайнялись також дві автівки. Також пошкоджений заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, вони не травмувались.

У деяких мікрорайонах Святошинського району пропало світла та вода. Екстрені служби працюють, світло вже відновили.

У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає. Газова служба на місці.

В центрі Черкас уламки збитої ракети влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури, на місці працюють всі служби, повідомив міський голова Бондаренко.

Вибухи чули також у Рівному, на Вінниччині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Львівщині.

У Рівному після вибухів частково пропала світло та вода. У місті є влучання ракет внаслідок ранкової російської атаки, повідомив очільник ОВА Коваль. На місці працюють усі служби.

На Львівщині ворог завдав удару по промзоні.

Очільник Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича, є два прильоти — по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.

«Ще один ракетний удар — по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило», — йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни з Білгорода обстріляли Харків. В місті чули 7 вибухів. Міський голова Харкова Терехов повідомив про двох поранених внаслідок ранкового обстрілу міста, їх ушпиталили. На місці влучань працюють усі служби.

Нагадаємо, вчора ворог запустив по Україні 24 «шахеди», 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. На жаль, внаслідок нічної масованої атаки дронів було влучання та зупинено Кременчуцький НПЗ.

Зараз на половині території України знов триває повітряна тривога. Ворог знов запустив кілька груп ракет.

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