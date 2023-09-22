На Житомирщині військовий здавав у ломбард отримані від волонтерів тепловізори та прилади нічного бачення

У той час, як українці збирають кошти на необхідне для ЗСУ чи самі закупають обладнання, є люди, які намагаються нажитися на волонтерській допомозі.

Так, співробітники ДБР завершили досудове розслідування на направили до суду обвинувальний акт у відношенні начальника служби логістики однієї з військових частин Житомирщини. В умовах воєнного стану офіцер намагався збагатитися, продаючи військове майно в Інтернеті та через ломбарди.

Фото ДБР

«Військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, деякі з яких були придбані за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди», — зазначили у Держбюро розслідувань та додали, що збитки сягають 3,2 млн грн.

Втім, під час досудового розслідування офіцер відшкодував кошти у повному обсязі.

Йому інкримінують привласнення військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років.

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Фото ДБР



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