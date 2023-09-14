«Після загибелі Дар’ї у соцмережі розпочався збір на картку її мами, яка померла роки тому»: шахраї цинічно використовують смерті військових

«Трагічна новина накрила одну із сімей Сум та всіх друзів — загинула донька, подруга та героїня Дар'я „Блискавка“ Філіп'єва. Вона врятувала багато життів і була нагороджена „Сталевим хрестом“. У неї залишилася хвора мати, тому хто має бажання її підтримати, ось номер карти…» Побачивши в соцмережах це повідомлення з фотографією загиблої — ще зовсім молодої дівчини — сотні користувачів соцмереж робили перепости, десятки — відправляли гроші. Які суми було відправлено на вказаний рахунок, поки що не відомо — але очевидно, що йдеться про десятки (якщо не про сотні) тисяч гривень. Відправляючи гроші мамі загиблої Даші, люди мали благородну мету — допомогти нещасній жінці, яка втратила доньку. І навіть не здогадувалися, що ця жінка померла ще за кілька років до загибелі Дарії.

«Це не якійсь розводила, що пише з зони, а ціла зовні пристойна сім’я»

Про це цинічне шахрайство одним з перших попередив своїх підписників військовослужбовець Віктор Трегубов. Власне, Віктор та його дружина Юлія й викрили злочинців, що наживаються на чужому горі.

«Скоріш за все, я трішки знав дівчину на ім’я Дар’я Філіпова, позивний «Блискавка», — написав у Facebook Віктор Трегубов. - З такою кількістю спільних друзів та хобі ми не могли не перетинатися, та й обличчя на фото видається знайомим…

Це дуже прикро, бо на початку серпня «Блискавку» вбили російські війська. Вона служила бойовим медиком. Кажуть, вона була неймовірна в усьому — і по життю, і на фронті. Кажуть, що енергії в ній було, як не в кожній зірці. Настільки, що люди досі не можуть повірити в її загибель.

Тому купу моїх друзів люто вкурвило, коли вони побачили в соцмережах збір на картку мами «Блискавки». Бо вони знали, що мама «Блискавки» померла роки тому.

Тому їх дуже зацікавило, що ж це за насране таке, що збирає гроші на померлу вже людину. І виявилося, що насране не просте. Що воно це робить не перший, не другий і, вірогідно, не десятий раз. І це не якійсь розводила, що пише з зони, а ціла зовні пристойна сім’я".

Пост про збір коштів «для хворої мами» військовослужбовиці з'явився наступного ж дня після загибелі Дарії

За словами Віктора, перший пост про збір коштів «для хворої мами» військовослужбовиці з'явився у твіттер-профілі «Злий Українець» наступного ж дня після загибелі Дарії. Вирішивши дізнатися, хто ж займається шахрайським збором, дружина Віктора Трегубова Юлія з'ясувала, що ці ж люди стоять за кількома подібними аферами:

«Вони фігурують в цілій низці скандалів про шахрайство. З одних і тих же акаунтів збирали й на військових, і на тваринок (в мене є підозра, що множина у повідомленні — «в неї залишились мати» — результат того, що при копіпасті з якогось іншого збору «в неї залишились діточки» забули скорегувати граматичну форму). Ані військових, ані тваринок не існувало в природі.

Зате в природі існувала сім’я з трьох осіб, яка займалася цими зборами. Лацина Є. Ю — це Лацина Єлізавета Юріївна, донька. А є ще мама — Лацина Тетяна Володимирівна, та батько — Лацин Юрій (ініціал по-батькові — А), і всі троє живуть в Житомирі. Саме на їхні картки йшли всі збори на вигаданих тваринок, неіснуючих родичів військових та хворих діток, проілюстрованих лівими фотографіями дворічної давнини.

Найсмачніше в цій історії. Лацина Тетяна Володимирівна працювала (а може, і досі працює) — в місцевій податковій. Знайшли навіть стару декларацію…"

Про подробиці свого розслідування та про те, як на його результати відреагувала поліція, «ФАКТАМ» розповіла дружина Віктора Юлія.

— Відстежити всі пости з фейковими зборами, які організовували шахраї, на жаль, неможливо — більшість оголошень поширювалися з одноразових облікових записів у твіттері, — розповіла «ФАКТАМ» Юлія. — Вони постійно створюють нові акаунти, розміщують там буквально кілька дописів, а потім — допис про збір коштів — або матері загиблої військовослужбовці, або на допомогу якимсь іншим постраждалим чи тваринам. Загиблу Дашу із позивним «Блискавка» добре знала моя подруга Олександра. Вони давно дружили, і Саша знала, що Даша не мала батьків — батько давно залишив сім'ю, а мати померла. Побачивши пост про збір коштів для допомоги матері, Саша написала про це у своєму блозі й попросила на нього поскаржитися, щоб його заблокували. Я, звісно, це зробила. І вирішила покопатися у цій історії.

Друзі загиблої Дар’ї Філіпової з позивним "Блискавка" добре знали, що її мама померла кілька років тому

«Шахраї — непогані психологи, знають, як тиснути на жалість»

— Прізвище власниці картки, на яку збирали кошти, нам вдалося з'ясувати завдяки знайомій, яка має картку того ж ПУМБ банку (у такому разі, якщо робиш переказ з картки на картку, бачиш прізвище власника картки одержувача), — продовжує Юлія. — А вже коли ми з'ясували це прізвище — Лацини — дізналися про інші шахрайські збори.

В інших зборах все було так само — жалісливий пост про збір коштів для сім'ї загиблої/постраждалої дитини/на лікування тварини — і все це з нещодавно створеного облікового запису. Цікаво, що карта не завжди була та сама. Карти різні, і навіть їхні власники різні, але з одним і тим же прізвищем — Лацина. Там працював цілий сімейний підряд — мама, батько та дочка. До речі, батько, як нам удалося дізнатися, помер кілька місяців тому. Але його дружина та дочка продовжують свою діяльність.

Нам вдалося з'ясувати, що ця сім'я фігурує в таких аферах уже не один рік. Ще років зо два тому одна дівчина розслідувала випадок, коли ці ж люди збирали гроші нібито на постраждалу дитину.

У кожному оголошенні шахраїв — одні й ті самі маніпуляційні фрази, заклики та, звичайно ж, фотографії. Ось так виглядало одне з їхніх оголошень, де збір коштів вівся на карту Юрія Лацина:

«ВАЖЛИВО! ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА ДОПОМОГА! КРИК ДУШІ! У сім'ї нашого воїна, захисника з міста Ізюм, трапилося лихо, у дитини 2 роки опік 3 ступеню. Малюк випадково перекинув на себе чайник. Дитина в реанімації у тяжкому стані. Номер картки…»

Насправді ж випадок з дитиною на фото трапився за два роки до того, як з’явився цей допис.

Шахраї цинічно користуються тим, що багато людей не перевіряють інформацію, яку бачать у соцмережах

— Ці люди — непогані психологи, знають, як тиснути на жалість, як впливати на свідомість людей, — каже Юлія. — Користуються тим, що багато людей не перевіряють інформацію, яку бачать у соцмережах. Дуже багато людей, дійсно бажаючи допомогти, бездумно роблять перепости таких оголошень і, що ще гірше, — нічого не перевіряючи, відправляють гроші. У нас немає культури фактчекінгу, багато людей беззастережно вірять усьому, що написано у твіттері чи фейсбуці. Дехто так і не дізнається, що відправив гроші шахраям. А інші потім дізнаються і не вірять уже нічому. Я сама волонтерка, допомагаю фронту та знаю, що подібні історії підривають довіру до волонтерського руху.

Вирішивши це зупинити, я звернулася до кіберполіції. Залишила заяву на їхньому сайті (там можна заповнити спеціальну форму), яку потім передали до мого району — і зі мною зв'язався слідчий. Він сказав, що кримінальне провадження за моєю заявою відкрити не можуть, бо я не постраждала, а лише свідок. А для відкриття провадження, мовляв, мають звернутися безпосередньо постраждалі люди, які перерахували шахраям суму не менше ніж 450 гривень. Тому зараз ми хочемо оприлюднити цю історію — в надії, що люди, які переказували гроші шахраям, прочитають це і відгукнуться. І в надії, що інші надалі перевірятимуть інформацію перед тим, як надсилати кошти або навіть просто робити перепост.

Усі, хто перерахував гроші на карту людини з прізвищем Лацина можуть звернутися безпосередньо до поліції (зателефонувавши 102, звернувшись до місцевого райвідділу або в кіберполіцію https://ticket.cyberpolice.gov.ua/) або ж написати Юлії у Facebook.

Відрізнити фейковий обліковий запис від справжнього було непросто

Охочих нажитися на людському горі вистачало і до війни, але після початку повномасштабного вторгнення таких випадків стало ще більше. Один із таких злочинів минулого року вдалося викрити кореспондентові «ФАКТІВ». Історія стосувалася Слави Ялова із села Верхньоторецьке Донецької області, який після того, як його маму вбив російський снаряд, став єдиним опікуном своїх чотирьох братів та сестер. Історію Слави навесні 2022 року розповіли багато ЗМІ. Цим миттєво скористалися аферисти, створивши в Instagram фейковий акаунт, де від імені хлопця стали вести збір коштів нібито на покупку будинку, який так необхідний сім'ї, що залишилася без даху над головою.

Відрізнити фейковий обліковий запис від справжнього (який теж є в Instagram) було непросто. Ті самі фотографії, той самий стиль написання текстів. Єдина відмінність була в тому, що сторінка справжнього Слави існувала давно, а фейкова була створена 6 травня 2022 року, коли про історію хлопця вже дізналася вся країна. При цьому на запит «Слава Ялов» в Instagram першим випадав саме шахрайський профіль. Тому більшість людей, які щиро хотіли допомогти хлопцеві, писали туди — і переписувалися з аферистами.

Розшукуючи Славу Ялова у соцмережах, я спочатку теж написала шахраю. Прочитавши повідомлення від журналіста «ФАКТІВ», що пропонує допомогу, той зрадів. Відповів, що повністю за публікацію і буде вдячний за грошову допомогу. Але коли я попросила про інтерв'ю, сказав, що це навряд чи можливо, оскільки «у нього зовсім немає часу». Запропонував продовжити спілкування у переписці.

Запідозривши недобре, ми невдовзі знайшли справжнього Славу Ялова. Слава розповів нам, що вже пробував писати шахраю, що прикривається його ім'ям, але той просто його заблокував — і продовжив збір коштів.

Ми вирішили продовжити спілкування з аферистом вже з іншого облікового запису. Злочинець, як і минулого разу, представився Славою Яловим і написав, що «його сім'я буде вдячна за будь-яку допомогу». А дізнавшись, що суму ми хочемо переказати велику (ми пообіцяли не мало не багато 200 тисяч гривень), ще більше зрадів: «Безмежно вам вдячний! Тепер із вашою допомогою ми з братами та сестрами зможемо найближчим часом купити власний будинок!»

Переписка "ФАКТІВ" з аферистом

Коли в обіцяний час гроші не прийшли, «Слава» почав наполегливо цікавитися долею платежу. З нудотною ввічливістю продовжував дякувати й розповідати жалісливі історії про дітей. Якоїсь миті у шахрая навіть з'явилася нова легенда — про те, що у його молодшої сестри Олівії нібито пухлина мозку і їй терміново потрібна операція.

Добиваючись від нас грошей, шахрай паралельно встигав вести переписки з іншими бажаючими допомогти Славі Ялову. І цілодобово моніторив сторінку справжньої Слави. Кожен новий допис і нова фотографія справжнього Слави оперативно з'являлися і на фейковому акаунті — щоб ніхто з бажаючих допомогти не побачив відмінностей і не сумнівався.

У серпні минулого року шахрая затримали. Точніше, шахрайку. Нею виявилася 37-річна мешканка Кіровоградської області. У пресслужбі Нацполіції України повідомили, що вдома в аферистки виявили банківські картки, на які люди перераховували кошти та ноутбук та телефон, з яких велися переписки з жертвами. За попередніми даними, небайдужі люди перерахували їй на рахунок понад сто тисяч гривень.

І це далеко не єдиний випадок, коли шахраї намагалися (і продовжують намагатися) наживатися на трагедіях, які вразили всю країну. Безліч закликів оперативно зібрати гроші на допомогу постраждалим або сім'ям загиблих з'являються в соцмережах після кожного скоєного росією теракту. Деякі з них, безперечно, правдиві. Але щоразу зустрічаються і шахрайські збори, про які сім'ї загиблих чи постраждалих не мають жодного уявлення.

Як, бажаючи комусь допомогти, не стати жертвою шахрая?

Не вірити всьому, що написано й обов'язково перевіряти ще раз інформацію. Перед тим, як сліпо відправляти гроші по реквізитах у соцмережах, варто як мінімум поговорити телефоном з тим, кому збираєтесь допомагати та особисто почути його голос. Відправляти гроші без такої перевірки можна лише у тому випадку, якщо збір ведуть волонтер чи організація, яким ви довіряєте.

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