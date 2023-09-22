Польща продовжить виконувати військові контракти з Україною: Дуда пояснив скандальну заяву про припинення допомоги Києву

Президент Польщі Анджей Дуда, який підписав меморандум про співпрацю в галузі післявоєнної відбудови України, вніс ясність у питання постачання Варшавою зброї Україні. В інтерв'ю польському телеканалу TVN24 глава держави наголосив, що слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про припинення поставок «були інтерпретовані в найгірший спосіб, наскільки це взагалі було можливо».

«На мою думку, прем'єр-міністр сказав буквально таке: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в рамках модернізації польської армії», — заявив Дуда.

«Ми не можемо передати будь-кому іншому наше нове озброєння, яке зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі. Нікому не можемо передати», — додав польський президент.

Дуда зазначив, що Польща продовжить виконувати підписані нею з Україною контракти, наприклад, на постачання самохідних гаубиць Krab (на фото в заголовку). Він нагадав, що у Варшави є й інші угоди з Києвом щодо постачання озброєнь, наприклад, боєприпасів і техніки для розмінування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща подвоїла армію на кордоні з білоруссю.

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