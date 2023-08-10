Польща подвоїла армію на кордоні з білоруссю: в чому причина

Польща розгорне ще 2 000 військовослужбовців на своєму східному кордоні з білоруссю. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік в інтерв'ю державному інформаційному агентству PAP, це рішення було схвалено та затверджено міністром оборони на прохання польської прикордонної служби. Додаткові сили будуть розгорнуті протягом двох тижнів і приєднаються до 2 000 солдатів, які вже перебувають поблизу кордону.

Польща лише нещодавно попереджала про загрозу білоруських провокацій і потенційну небезпеку з боку російських найманців «Вагнера», які зараз базуються на кордоні. Варшава також звинуватила білорусь і росію в тому, що вони знову організували спроби перетину кордону мігрантами до Європейського Союзу з метою дестабілізації регіону.

Васік заявив, що всі спроби нелегального перетину кордону цим маршрутом до Польщі були організовані білоруськими службами.

«Якби на тому боці були справжні прикордонники, а не чиновники-контрабандисти, цих переходів не було б взагалі», — сказав чиновник.

Раніше «ФАКТИ» писали, що через діяльність «Вагнера» країни ЄС розглядають можливість закриття кордону з білоруссю.

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