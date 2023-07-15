До України з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї, — ЗМІ

В Україні за останній рік побувало багато лідерів країн світу з усіх континентів.

Зараз до Києва з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та його перша леді Кім Кен Хі.

Про це повідомляє Yonhap.

Згідно з даними видання, яке посилається на канцелярію лідера країни, під час візиту до України Юн вже відвідав Бучу та Ірпінь.

Очікується, що найближчим часом Юн також зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та обговорить подальшу допомогу, а також післявоєнну відбудову України.

Зеленський з ним зустрічався у травні під час саміту «Великої сімки» у Хіросімі.

«Цей візит завершує двоетапну поїздку, під час якої він раніше відвідав Литву на саміт Організації Північноатлантичного договору, а потім відвідав Польщу з офіційним візитом», — пише видання.

13 липня президент Польщі Анджей Дуда та Юн Сок Йоль підписали меморандум про співпрацю у галузі післявоєнного відновлення України.

Варто зазначити, що Офіс генерального прокурора підтвердив візит президента Південної Кореї.

«Сьогодні ми відвідали Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки людожерської тактики Росії, спрямованої на знищення мирних українців. За 33 дні окупації Бучі тут були вчинені всі види воєнних злочинів. Серед них — катування, розстріли цивільних та евакуаційних колон, сексуальне насильство», — заявив генпрокурор Андрій Костін.

Нагадаємо, вперше президент України Володимир Зеленський та Йоль зустрілися у травні на полях саміту лідерів G7 у Японії, після чого Сеул пообіцяв надати Україні обладнання для розмінування та додаткову гуманітарну допомогу.

ЗМІ також писали, що Південна Корея веде таємні постачання боєприпасів Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Північна Корея готова постачати росії артилерійські снаряди.

147

Читайте нас у Facebook та Instagram