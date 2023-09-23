Взяв повістку, а до військкомату не дійшов: в яких випадках ухилянтам загрожує позбавлення волі

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили до 15 листопада, тому представники ТЦК та СП продовжують вручати повістки громадянам призовного віку у громадських місцях, а за відмову від них може загрожувати штраф.

Про суми штрафів та про те, в яких випадках ухилянтів можуть відправити за грати, пише The Page.

Якщо під час отримання повістки військовозобов’язаний громадянин своєчасно не з’явився у військкомат для постановки на облік, то йому загрожує штраф у розмірі 510−850 гривень. За повторне аналогічне порушення протягом року розмір штрафу зростає до 850−1700 гривень.

До порушень правил військового обліку можна віднести приховування від ТЦК і СП зміни місця проживання чи інших облікових даних. Ці правопорушення регулюються Адміністративним кодексом України.

Кримінальна відповідальність настає у разі ухилення від мобілізації та постановки на військовий облік. Наприклад, чоловік став на військовий облік, пройшов медкомісію, отримав повістку про призов на службу, але в певний момент не з’явився до центру комплектування. За це йому може загрожувати позбавлення волі від трьох до п’яти років (ст. 336 Кримінального кодексу України).

Крім того, кримінальна відповідальність згідно зі ст. 337 КК України загрожує у разі, якщо військовозобов’язаний не перебуває на військовому обліку та ухиляється від нього, навіть після попередження від керівника ТЦК та СП.

Позбавлення волі за це не передбачено, але штраф складе 300−500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 5100−8500 гривень. Втім, грошову санкцію можуть замінити на виправні роботи терміном до одного року.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, чи можна проігнорувати повістку, яку вам надіслали поштою.

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