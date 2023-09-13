Повинен виписати виключно керівник військкомату: юристи уточнили правила вручення повісток

Попри слова речниці територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліни Кривошеї про те, що виписувати і вручати повістки військовозобов'язаним можуть навіть представники влади, це не зовсім відповідає дійсності.



Так, у законі прописано, хто саме має право виписувати і вручати повістки, нагадала адвокатка Ario Law Firm Надія Грищенко.

«Виписувати повістки військовозобовʼязаному працівники центрів комплектування фактично не мають права. Річ у тім, що в Україні є затверджена форма повістки, яка передбачає, що її повинен виписати виключно керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки», — пояснила Грищенко.

Також юристка додала, що якщо повістка оформлена неналежним чином, то людина має право не підписувати розписку про її отримання.

«Але, наголошую, це можливо лише з об’єктивних причин», — зазначила Грищенко.

Також важливо, щоб повістку отримав особисто той, кому вона призначена. Якщо повістка була видана комусь з родичів, то такий документ вважається неналежно переданим.

Повістка вважається належно переданою, якщо вона вручена військовозобов’язаному під особистий підпис. Тобто її не можна передавати через членів сім’ї, родичів або друзів.

Тому, якщо повістка була видана не особисто і на ній немає вашого підпису, ви може не з’являтися до військкомату. Крім того, якщо вас запросили телефоном, ви теж можете не прийти. Наше законодавство не передбачає виклик до військкомату телефоном, тому ви не зобов’язані з’являтися.

Під час вручення повістки слід звернути увагу на наступний момент — повістка є виключно письмовим документом, який виписується на ім’я конкретної особи.

Крім того, документ обов’язково має містити:

- номер повістки;

- найменування посади керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його підпис, ініціали та мокру печатку;

- дату вручення;

- адресу військкомату;

- час, в який потрібно прибути.

У момент вручення документа уважно ознайомтеся з ним.

«Якщо повістку дозаповнювали при вас, в документі вказані некоректні дані, повістку вам вручає не уповноважена особа чи документ без печатки/підпису уповноваженої особи, ви маєте повне право відмовитись від отримання!» — радить юристка.

Відносно переліку осіб, про яких говорила речниця ТЦК та СП, то за новими правилам повістки дійсно можуть вручати представники органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ, керівники (голови) державних органів, керівники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій.

«Але зазначені особи мають право зробити це лише у разі отримання від ТЦК та СП відповідних розпоряджень», — уточнив Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Чудовський та партнери».

Також при отриманні повістки він радить переконатись, хто її вручає. Вручення повістки особою без відповідних повноважень є законною причиною відмовитися від отримання документа.

Відносно місця вручення повісток — в Україні законодавство не містить конкретики, тобто вручати їх можуть будь-де.

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