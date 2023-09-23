Повістку надіслали поштою: чи можна її проігнорувати

Під час загальної мобілізації ТЦК та СП (військкомати) вручають повістки на вулицях та інших публічних місцях.

Але нерідко повістки можуть розсилати поштою — рекомендованим листом, або просто кидати у поштову скриньку.

Втім, це не є належним способом оповіщення військовозобов'язаних, сказав у коментарі РБК-Україна адвокат та провідний юрисконсульт Антон Маринич.

Він розповів, що буде у випадку ігнорування такого документа, якщо ви виявили його у своїй поштовій скриньці.

За словами юриста, такі папери не вважаються правильним методом оповіщення, оскільки людина має особисто розписатися в отриманні документа.

«Буває, що повістки приходять на пошти за старими адресами реєстрації клієнтів. Тоді або орендарі, або нові домовласники повідомляють, що їм прийшли такі документи. Повістки у поштові скриньки можуть надсилати, щоб нагадати військовозобов'язаним, що у них є обов'язок навіть без повістки в окремих випадках з'явитися в ТЦК», — пояснює адвокат.

Втім, відповідальності за неявку до ТЦК після таких повісток не настає, і їх можна проігнорувати.

З іншого боку, багато залежить від того, який саме це лист. Наприклад, може приходити рекомендований лист, який треба отримати на пошті особисто і також розписатися в його отриманні.

«Якщо надсилається лист з описом вкладення, де вказано, що це повістка для конкретної особи, і при цьому людина її особисто отримала, вважаю, що це буде вважатися належним способом оповіщення. Адже в таких випадках військкомат тоді буде мати підтвердження (другий екземпляр опису та накладну з трек-номером), що документ отримала саме ця людина», — каже фахівець.

Якщо ж це звичайний лист, який просто кинули у поштову скриньку, то немає ніяких гарантій, що його отримає саме той, кому він адресований. Відповідно, і відповідальність за неявку до військкоматів в таких випадках відсутня.

Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили діючі правила вручення повісток військовозобов'язаним.

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