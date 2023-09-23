Зберігав арсенал зброї та боєприпасів: на Київщині викрили «ощадливого» військкома

В Україні останнім часом все частіше фігурантами кримінальних проваджень стають військкоми та працівники ТЦК і СП.

Так, у Київській області викрили співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), який незаконно зберігав цілий склад зброї та боєприпасів.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 22 обшуки в квартирах, господарчих будівлях та автомобілі.

Було вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброю, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Львівщині суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, який незаконно утримував чоловіків у військкоматі.

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