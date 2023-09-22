Учасника гучного скандалу в Самборі відправили під арешт. Домашній

На Львівщині суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП — фігуранту справи про утримування чоловіків у військоматі.

Як повідомляють у ДБР, фігурант разом з іншим військовослужбовцем цього центру підозрюється у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян. Засідання щодо іншого фігуранта триває.

«Співробітники Держбюро розслідувань подали клопотання про обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Фігурант, а також військовослужбовець-водій більше тижня утримували в приміщенні військкомату двох чоловіків, намагаючись примусити їх „добровільно“ пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації», — йдеться у повідомленні.

Чоловіки, яких утримували у військоматі, — мешканці Харкова та Кривого Рогу, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею, але були затримані прикордонниками.

Раніше співробітники ДБР затримали керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які причетні до побиття підлеглого. За даними слідства, полковник та підполковник дізналися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного військкомату планує доповісти про їхні порушення під час служби, та «покарали» його.

Фото Pixabay

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