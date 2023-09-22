37.59 / 38.34 40.37 / 41.28
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Учасника гучного скандалу в Самборі відправили під арешт. Домашній

10:02 22 вересня 2023
Правосуддя

На Львівщині суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП — фігуранту справи про утримування чоловіків у військоматі.

Як повідомляють у ДБР, фігурант разом з іншим військовослужбовцем цього центру підозрюється у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян. Засідання щодо іншого фігуранта триває.

«Співробітники Держбюро розслідувань подали клопотання про обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Фігурант, а також військовослужбовець-водій більше тижня утримували в приміщенні військкомату двох чоловіків, намагаючись примусити їх „добровільно“ пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації», — йдеться у повідомленні.

Чоловіки, яких утримували у військоматі, — мешканці Харкова та Кривого Рогу, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею, але були затримані прикордонниками.

Раніше співробітники ДБР затримали керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які причетні до побиття підлеглого. За даними слідства, полковник та підполковник дізналися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного військкомату планує доповісти про їхні порушення під час служби, та «покарали» його.

Фото Pixabay

174

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військові

Приготуватися всім військовозобов’язаним: реєстр призовників розширять на 33 пункти

Наталка Денисенко

Оголена Наталка Денисенко відповіла на ракетний удар по Україні

Знаки зодіаку

Близнюкам та Рибам — приємні сюрпризи, Дівам та Стрільцям — різка зміна планів: гороскоп на 22 вересня 2023 року

Алла Пугачова

Без шиньйона та тонни гриму: 74-річна Пугачова з недбалою зачіскою та в літній сорочці припала до чоловіка на пляжі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту